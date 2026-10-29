São Paulo perde Sabino para clássico contra o Corinthians

Zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Bahia - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O São Paulo perdeu o zagueiro Sabino por suspensão para o clássico contra o Corinthians após a derrota por 3 a 2 diante do Bahia nesta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo durante o segundo tempo e cumprirá sanção automática no confronto da próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

Além disso, a comissão técnica tricolor comemorou o controle disciplinar do restante do elenco em solo baiano. Com isso, a equipe do Morumbi evitou uma perda em massa de peças importantes antes do compromisso decisivo pelo torneio nacional.

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O técnico Dorival Júnior precisará reestruturar o setor de marcação para definir o parceiro de zaga titular no clássico paulista. O treinador são-paulino avalia as opções imediatas de Osório e Rafael Tolói para assumir a vaga deixada pelo defensor suspenso.

Comissão técnica preserva pendurados e ganha reforço

O departamento de futebol entrou em campo preocupado com a presença de oito jogadores sob risco de suspensão simultânea. Entre os atletas advertidos anteriormente, Lucas Ramon, Wendell, Danielzinho, Marcos Antônio, Ferreirinha, Luciano e André Silva escaparam de novas punições da arbitragem.

A estratégia dos mandantes funcionou porque vários atletas desgastados sequer pisaram no gramado durante o duelo em Salvador. Dessa maneira, nomes de peso ofensivo como Ferreirinha e André Silva preservaram a condição física e jurídica para encarar o rival de Parque São Jorge.

Por outro lado, o comandante tricolor já tem assegurado o retorno imediato do lateral-esquerdo Iago para a formação titular. O ala cumpriu punição automática diante do time baiano e reassumirá o posto no setor defensivo da equipe.

São Paulo foca preparação tática para Majestoso

O grupo de jogadores retoma as atividades no centro de treinamento da Barra Funda para corrigir as oscilações defensivas apresentadas na rodada. O triunfo sobre o tradicional oponente servirá para estancar a perda de pontos recentes e devolver o time ao pelotão dianteiro da tabela.

Dessa forma, o São Paulo minimizou os estragos disciplinares e concentrará forças para superar o arquirrival em campo neutro. Assim, os profissionais tricolores aceleram os ajustes na escalação principal visando a conquista de um resultado positivo no clássico estadual do Brasileirão.