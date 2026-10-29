Dorival lamenta falhas contra o Bahia e defende trio ofensivo

Dorival observa o comportamento do São Paulo na derrota para o Bahia - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Na derrota por 3 a 2 do São Paulo para o Bahia, nesta quarta-feira, 28/10, na Fonte Nova, o técnico Dorival Júnior estava visivelmente tenso. Viu o time levar dois gols logo no início e teve um alívio no fim do primeiro tempo, quando o São Paulo empatou com gols de Lucas Moura e Bobadilla. Alívio tão grande que ele, na ida para o intervalo, olhou a torcida e fez um sutil gesto pedindo para os torcedores falarem e criticarem menos. Na etapa final, irado com a derrota iminente, reclamou da arbitragem aos gritos e levou amarelo. No fim, viu o time sair de campo com uma derrota por 3 a 2 que o deixa bem mais longe de uma vaga na Libertadores.

Na coletiva, o técnico analisou o comportamento são-paulino. Disse que o time teve a capacidade de sair de um placar adverso para o domínio e até com chances de virar o jogo. Mas errou no fim em lance de bola parada do adversário, que vem sendo um ponto fraco do time.

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"Finalizamos muito bem no primeiro tempo e começamos muito bem o segundo tempo. O que faltou foi nível de atenção, nível de concentração. Os lances de bola parada nos minaram em muitas partidas e mais uma vez voltou a acontecer. É lamentável, pois é o que mais treinamos. Nós nos preparamos para evitar tomar gols assim, é difícil a gente tentar explicar", disse para completar:

"Nós temos de ter consciência do que o jogo propõe e pede. E nossa postura foi mudando na partida. Quando joga agressivamente, retoma a bola e o time está bem posicionado; e quando não acontece, acaba chamando o adversário para cima. Foi o que aconteceu".

Dorival Jr. e o trio de atacantes

O treinador deu a entender que deve mesmo optar pelo trio ofensivo Lucas Moura, Calleri e Luciano, mesmo em detrimento de uma maior força na marcação.

Todo time que joga com três atacantes tem alguma dificuldade defensiva, mas nestes jogos conseguimos a reação por ter três jogadores ofensivos. Vejo mais coisas positivas do que negativas. Afinal, ofensivamente o ganho é grande".

Na próxima rodada, o São Paulo, que segue com 43 pontos, em décimo lugar, enfrenta o Corinthians, que está em situação desesperadora tentando escapar do rebaixamento.