Vasco inicia sequência em gramado sintético diante do Flamengo

O Vasco começa a encarar uma verdadeira maratona em pisos sintéticos a partir desta quinta-feira (29), quando mede forças com o Flamengo. Como possui o mando de campo, mas enfrenta um desgastante litígio com o Consórcio Fla-Flu responsável pela gestão do Maracanã , a diretoria cruz-maltina optou por mandar o clássico no Nilton Santos.

O estádio botafoguense abriga o único campo com esse material em todo o estado do Rio de Janeiro. Esse duelo, portanto, inaugura uma série de cinco confrontos agendados até novembro, período em que a equipe pisará em gramado natural em apenas uma oportunidade.

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Logo após o embate contra o Rubro-Negro, o elenco vascaíno viaja para desafiar o Palmeiras no próximo domingo (1º), em partida válida pela semifinal da Copa do Brasil, no Nubank Parque. O estádio da equipe paulista também conta com a superfície artificial.

Depois disso, o duelo será diante do Athletico-PR, no dia 4, novamente em um gramado artificial. O Furacão manda seus jogos na Ligga Arena, que também possui o sintético como piso. No dia 8, recebe novamente o Palmeiras em um gramado natural. O duelo será em São Januário, definindo o finalista da Copa do Brasil.

Em sequência vem a pausa para a Data Fifa, quando o Cruz-Maltino deve realizar o seu jogo atrasado contra a Chapecoense. O confronto está sem data definida ainda, mas será na Arena Condá, em Chapecó, com o mesmo tipo de grama.