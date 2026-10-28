Conmebol define venda de ingressos para final da Libertadores

Palmeiras e Estudiantes farão final no Centenário - (crédito: Foto: Divulgação / )

A Conmebol anunciou que vai iniciar nesta quinta-feira (29/10) a venda de ingressos para a final da Libertadores da América, entre Palmeiras e Estudiantes, que vai ocorrer no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

A partir das 14h (horário de Brasília), portadores de cartões Mastercard emitidos no Uruguai poderão adquirir os bilhetes em uma pré-venda exclusiva. Esses ingressos, entretanto, serão apenas para setores gerais, sem a abertura para espaços destinados aos palmeirenses.

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Em seguida, a venda para o público geral terá início na segunda-feira (2), às 14h. Para os setores exclusivos a torcedores de Palmeiras e Estudiantes, a Conmebol ainda coordena com os clubes as políticas de venda. Datas e condições específicas serão anunciadas em breve.

A Conmebol, aliás, pede que torcedores interessados em comprar os bilhetes realizem um pré-cadastro no site https://libertadores.eleventickets.com/.

Veja os valores para a final

Categoria 1: 340 dólares (R$ 1,8 mil)

Categoria 2: 250 dólares (R$ 1,3 mil)

Categoria 3 (torcedores de Palmeiras e Estudiantes): 95 dólares (R$ 508,2)