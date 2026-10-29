NBB: Brasília perde invencibilidade em noite inspirada do Minas

O Minas doutrinou o Brasília Basquete em uma noite de gala na Arena, em Belo Horizonte - (crédito: Hedgard Moraes/MTC)

Em um duelo entre invictos, o Brasília Basquete perdeu pela primeira vez nesta quinta-feira, em Belo Horizonte. Depois de correrem atrás do resultado desde a bola ao alto, os extraterrestres não resistiram à intensidade do Minas na Arena: 100 x 61. O time candango terá duas chances de recuperação no Ginásio Nilson Nelson contra adversários cariocas. Primeiro, o Botafogo, na segunda-feira, às 11h15. Na sequência, o clássico contra o Flamengo, quarta-feira, às 20h15.

O dominicano Santos foi o cestinha do confronto com 18 pontos. Do lado candango, Crescenzi anotou 14. Scala brilhou nas assistências (7) e minou a equipe do DF.

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O primeiro quarto foi de imposição do Minas. Os donos da casa entraram no jogo com as mãos calibradas e sufocaram o Brasília com uma vitória parcial acachapante de 26 x 12. O ala-pivô Rafael Rachel conectava a equipe da casa aos ataques bem resolvidos e os extraterrestres pecavam demais nos arremessos de dentro do garrafão.

A intensidade do Minas se manteve na segunda parcial aproveitando, principalmente, os rebotes. Abreu estava no lugar certo na hora certa para recuperar a bola e retomar os ataques. A marcação por zona dos anfitriões dificultava as ações da trupe de Dedé Barbosa e o placar se dilatava. Mesmo assim, o time candango reagiu e conseguiu sair para o intervalo do confronto na Arena Minas com menos prejuízo: 43 x 33.

"Temos que saber cuidar da bola. A equipe de Brasília não é boba. Eles tiveram uma corrida no segundo quarto. Tínhamos quase 15 pontos na frente e terminamos com 10", lamentou Rafael Rachel. Do outro lado, Zu Júnior comemorava o início da temporada no time novo vestindo a camisa do Brasília. "Feliz de fazer parte dessa equipe, da minha nova família. É uma disputa pela liderança. O Minas montou uma equipe muito boa. Temos que prestar atenção nos detalhes", afirmou o jogador.

O descanso fez bem ao Minas. O ritmo do time da casa aumentou e a vantagem ficou escancarada ao término do terceiro quarto ao subir para 15 pontos: 67 x 52.

Inspirado, o líder do NBB administrou o último quarto. Os mineiros chegaram a abrir 22 pontos e não deixavam o Brasília esboçar reação. A vantagem ficava cada vez mais elástica e neutralizava todas as tentativas de reação do técnico Dedé Barbosa. Ele pedia tempo, tentava reorganizar a equipe taticamente, mas o banco do Minas era o diferencial. O rodízio de jogadores mantinha a intensidade e a noite de gala dos únicos invictos na largada nesta temporada do NBB.

O Brasília Basquete corre contra o tempo para recuperar dois jogadores para a competição. Em recuperação de cirurgia realizada na temporada passada no ligamento cruzado anterior, Lucas Lacerda segue em recuperação e não viajou para Belo Horizonte.

Lethaniel Bastian teve uma entorse um pouco mais forte no tornozelo direito na estreia na Liga Sul-Americana e também não embarcou para a quadra mineira. Segundo o departamento médico do Brasília, ele está em fase de adiantada de recuperação.