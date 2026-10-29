InícioEsportes
Cruzeiro

Após mais um gol no Atlético, Kaio Jorge joga milho para torcida do Galo

Atacante do Cruzeiro marcou o oitavo gol em 11 jogos diante do Atlético Mineiro

Kaio Jorge marcou e provocou a torcida do Atlético-MG - (crédito: Foto: Reprodução/Premiere)
Kaio Jorge marcou e provocou a torcida do Atlético-MG - (crédito: Foto: Reprodução/Premiere)

Se tem clássico mineiro, tem provocação. Dessa vez, a brincadeira ficou do lado do Cruzeiro. Na Arena MRV, a Raposa venceu o Atlético por 1 a 0, gol solitário de Kaio Jorge, e como é de praxe, o atacante cruzeirense não mediu limites na hora de provocar o rival.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na hora em que balançou as redes, aos quatro minutos do primeiro tempo, Kaio Jorge já havia comemorado pedindo silêncio para a torcida do Atlético na Arena MRV. E após o apito final, com a vitória garantida, o atacante subiu o tom da provocação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Assim que a partida se encerrou, o atacante – que havia sido substituído – saiu do banco de reservas e foi em direção à torcida do Atlético Mineiro com um pote de milho. O atacante jogou os milhos de pipoca no gramado da Arena MRV em alusão a uma provocação comum da torcida cruzeirense com os atleticanos.

Com o gol desta quinta-feira (29), Kaio Jorge chegou a oito gols marcados diante do Atlético Mineiro em 11 partidas diante do maior rival. Ao todo, o atacante tem 10 participações em gols – 8 gols e 2 assistências – em clássicos mineiros.

Além de chegar ao oitavo gol diante do Atlético, Kaio Jorge também igualou Ronaldo Fenômeno na artilharia histórica do Cruzeiro. O atacante chegou a 56 gols marcados com a camisa da Raposa e empatou com o ídolo e ex-dono da SAF cruzeirense.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/10/2026 22:32
    x