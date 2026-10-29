Após mais um gol no Atlético, Kaio Jorge joga milho para torcida do Galo

Se tem clássico mineiro, tem provocação. Dessa vez, a brincadeira ficou do lado do Cruzeiro. Na Arena MRV, a Raposa venceu o Atlético por 1 a 0, gol solitário de Kaio Jorge, e como é de praxe, o atacante cruzeirense não mediu limites na hora de provocar o rival.

Na hora em que balançou as redes, aos quatro minutos do primeiro tempo, Kaio Jorge já havia comemorado pedindo silêncio para a torcida do Atlético na Arena MRV. E após o apito final, com a vitória garantida, o atacante subiu o tom da provocação.

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Assim que a partida se encerrou, o atacante – que havia sido substituído – saiu do banco de reservas e foi em direção à torcida do Atlético Mineiro com um pote de milho. O atacante jogou os milhos de pipoca no gramado da Arena MRV em alusão a uma provocação comum da torcida cruzeirense com os atleticanos.

Com o gol desta quinta-feira (29), Kaio Jorge chegou a oito gols marcados diante do Atlético Mineiro em 11 partidas diante do maior rival. Ao todo, o atacante tem 10 participações em gols – 8 gols e 2 assistências – em clássicos mineiros.

Além de chegar ao oitavo gol diante do Atlético, Kaio Jorge também igualou Ronaldo Fenômeno na artilharia histórica do Cruzeiro. O atacante chegou a 56 gols marcados com a camisa da Raposa e empatou com o ídolo e ex-dono da SAF cruzeirense.