Kaio Jorge provoca após marcar gol da vitória em clássico: "Minha casa"

Kaio Jorge foi o homem do jogo diante do Atlético Mineiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Carrasco do Atlético Mineiro, Kaio Jorge mais uma vez deixou o seu gol em um clássico. Nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, o atacante cruzeirense marcou o gol da vitória magra da Raposa por 1 x 0 diante do Galo, e não deixou de provocar.

Após o apito final, Kaio Jorge já iniciou a tiração de sarro com o Atlético Mineiro ao jogar milho de pipoca na frente da torcida do Galo. Depois, ao falar com o ‘Premiere’ na saída do gramado, voltou a provocar e chamou a Arena MRV de "casa".

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"Parabenizar a equipe pela entrega, a gente fez uma excelente partida. Graças a Deus consegui fazer mais um gol aqui na minha casa. Agradecer ao torcedor cruzeirense pela bela festa. Senti um pouco de câimbra nas duas panturrilhas. Agora é trabalhar para o jogo contra o Bahia", disse Kaio Jorge.

Com o gol desta quinta-feira (29), Kaio Jorge chegou a oito gols marcados diante do Atlético Mineiro em 11 partidas diante do maior rival. Ao todo, o atacante tem 10 participações em gols 8 gols e 2 assistências em clássicos mineiros.

Além de chegar ao oitavo gol diante do Atlético, Kaio Jorge também igualou Ronaldo Fenômeno na artilharia histórica do Cruzeiro. O atacante chegou a 56 gols marcados com a camisa da Raposa e empatou com o ídolo e ex-dono da SAF cruzeirense.