São Paulo iguala marca negativa de 46 anos após nova derrota fora de casa

O revés para o Bahia, na última quarta-feira (28), em Salvador, levou o São Paulo a superar uma marca negativa em sua história. A nova derrota fora de casa ampliou para 17 partidas consecutivas sem vencer como visitante, algo que não ocorria desde 1980.

Nesta temporada, o último triunfo fora do Morumbi aconteceu em 15 de março, quando a equipe venceu o RB Bragantino por 2 a 1, pelo Brasileirão. Desde então, o time acumulou derrotas e empates em diferentes

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Empate antes do intervalo não evitou novo tropeço do São Paulo

Na Fonte Nova, o São Paulo começou em desvantagem de dois gols antes dos 10 minutos. Rodrigo Nestor abriu o placar aos 5?, e Erick Pulga ampliou aos 9?. A equipe reagiu ainda no primeiro tempo, Lucas descontou aos 42?, e Bobadilla deixou tudo igual nos acréscimos. O Tricolor Paulista chegou a criar oportunidades na segunda etapa, mas voltou a sofrer em uma jogada de bola parada. Aos 45?, Marcos Victor marcou de cabeça após cobrança de falta e garantiu a vitória baiana.

O desempenho como visitante ajuda a dimensionar o problema. Anteriormente, o São Paulo disputou 27 jogos fora de casa na temporada, com cinco vitórias, sete empates e 15 derrotas. O aproveitamento era de apenas 27%, com 21 gols marcados e 38 sofridos.

Na tabela do Brasileirão, a derrota manteve o clube com 43 pontos e provocou a queda para a décima colocação após a vitória do RB Bragantino. A distância para a zona da Libertadores aumentou, e dessa forma, reduziu a margem de erro nas rodadas finais.

O próximo desafio será o Majestoso, marcado para a próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Embora seja um confronto com mando do São Paulo, o jogo contra o Corinthians será disputado fora do Morumbis e terá peso importante na tentativa de recuperar a confiança antes dos compromissos restantes do campeonato.

A volta efetiva à condição de visitante está prevista para 22 de novembro, quando o São Paulo enfrentará o Botafogo no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Até lá, a equipe terá duas oportunidades de somar pontos como mandante antes de encarar novamente o desafio de atuar fora.