Renato Gaúcho alerta elenco do Grêmio: "Não conquistamos nada"

O técnico Renato Gaúcho comemorou o triunfo do Grêmio por 2 a 0 contra o Athletico-PR nesta quinta-feira (29), na Arena, mas surpreendeu ao revelar que ordenou advertências disciplinares propositais para preservar peças essenciais do elenco. Durante a entrevista coletiva, o comandante tricolor confirmou a orientação direta para o goleiro Weverton e o centroavante Carlos Vinicius forçarem o terceiro cartão amarelo na reta final do confronto.

De acordo com o treinador, a maratona desgastante de partidas exigiu uma medida enérgica para evitar baixas médicas graves antes dos compromissos decisivos. Nesse sentido, a comissão técnica optou por zerar pendências na tabela para dosar a energia dos atletas mais exigidos da temporada.

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"É final de ano, desgaste, parte física e psicológica. Estamos perdendo jogadores por lesão, mas não só o Grêmio, outros também. Pedi para Weverton e o Carlos Vinícius levarem o terceiro amarelo. Eu vinha conversando com eles pois a sequência é grande. Estávamos com muitos pendurados e todos os jogos o desgaste é grande. É melhor trocar o jogador do que perder por lesão", revelou Renato Gaúcho ao justificar a manobra de vestiário.

Renato Gaúcho valoriza reação e freia euforia na Arena

Renato fez questão de destacar a evolução tática apresentada pelo plantel nos dois triunfos seguidos que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. Mesmo satisfeito com a entrega coletiva dentro das quatro linhas, o profissional manteve os pés no chão quanto à situação na tabela.

"Fui chamado em um momento difícil do clube e vi coisas que precisavam ser corrigidas, tivemos muita dedicação do grupo. O que precisávamos era vencer, confiança é tudo no futebol. Saímos do Z4, mas não conquistamos nada", ponderou o técnico ao cobrar foco contínuo na competição nacional.

Grêmio divide atenções e foca duelo na Copa do Brasil

A atmosfera positiva em Porto Alegre serve como combustível imediato para a semifinal do torneio mata-mata diante do Atlético, com partida de ida agendada para este domingo (01) em casa. O Grêmio quer transformar o apoio vindo das arquibancadas em vantagem numérica no confronto de 180 minutos.

"Vamos enfrentar nesta semifinal um rival que vem crescendo e vai ser uma grande semi. Serão 180 minutos, com dois jogos difíceis para os dois lados. Com essas duas vitórias que tivemos, a confiança é boa no grupo e o mais importante é fazer o dever de casa", projetou Renato Gaúcho ao convocar o torcedor para o estádio.

Por fim, o resultado positivo devolve a paz ao ambiente de trabalho e consolida a postura pragmática da liderança tricolor. Assim, o grupo assimila o plano traçado pela diretoria para buscar voos maiores nas copas sem descuidar da permanência no Brasileirão.