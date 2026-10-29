Grêmio vence Athletico e recoloca o Internacional no Z-4 do Brasileirão

"Estão deixando o Grêmio chegar". Essa frase de Renato Gaúcho em entrevista coletiva não foi à toa. Nesta quinta-feira (29/10), o Tricolor gaúcho fez valer o fator casa e venceu, desta vez, o Athletico por 2 x 0, na Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlon e Balbuena marcaram os gols do tão importante triunfo gremista. O Furacão, por sua vez, deixou o G4.
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Com o resultado, o Grêmio emplacar segunda vitória consecutiva, agora soma 37 pontos e foi para 15ª posição, já que tem melhor saldo que o Mirassol. O Athletico, entretanto, segue com 54 pontos, mas caiu para quinta colocação. Fluminense, assim, pulou para quarta colocação.
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Agora, os times só voltam a campo na próxima quarta-feira (4/11), às 19h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho tem a dura missão de enfrentar o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Athletico recebe o Vasco, na Arena da Baixada. Antes disso, a equipe sulista enfrenta o Atlético-MG, no domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
O primeiro tempo entre Grêmio e Athletico foi de muita intensidade. Carlos Vinícius, Amuzu e até Gustavo Martins conseguiram criar oportunidades para os donos da casa. Do outro lado, Viveros e João Cruz foram acionados, mas sem grande inspiração.
Uma partida de mais de transpiração do que técnica. No entanto, os gaúchos acharam um gol para alívio. Aos 38 minutos, Marlon cobrou a falta pelo lado direito do ataque; a bola passou pelos jogadores dentro da área do Athletico, quicou na frente de Mycael e encontrou a rede. O Tricolor está na frente na Arena.
Na segunda etapa, o Grêmio voltou com o ímpeto de garantir a vitória. Aos sete minutos, Marlon cobrou escanteio da esquerda, o zagueiro dividiu pelo alto com Aguirre, ficou com a bola e bateu firme. Arthur Dias ainda tentou salvar em cima da linha, mas sem sucesso.
Depois disso, o Athletico assumiu o controle da posse de bola e foi com tudo para tentar pelo menos um empate. Em jogada, o goleiro Weverton fez duas defesas importantes após cabeçada de Aguirre. Além disso, João Cruz também teve a chance, mas o experiente arqueiro afastou o perigo. Apesar disso, o time comandado por Odair Hellmann não conseguiu implementar volume para, pelo menos, reduzir o placar. No entanto, sem sucesso.
GRÊMIO 2×0 ATHLETICO
Campeonato Brasileiro 33ª rodada
Data: 29/10/2026
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Público: 35.025 presentes
Gols: Marlon, 38’/1°T (1-0); Balbuena, 7’/2°T (2-0);
GRÊMIO: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena (Dodi, 21’/2°T) e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti (Wagner Leonardo, 41’/2°T) e Marlon; Enamorado (Tetê, 21’/2°T), Carlos Vinicius (Braithwaite, 21’/2°T) e Amuzu (Caio Paulista, 34’/2°T). Técnico: Renato Gaúcho.
ATHLETICO: Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Lucas Esquivel; Steven Mendoza (Dudu, 41’/2°t), Portilla (Zapelli, intervalo), Luiz Gustavo e Léo Derik (Benavídez, intervalo); João Cruz (Jorge Rivaldo, 35’/2°T), Leozinho (Vargas, 17’/2°T) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartão amarelo: Enamorado, Carlos Vinícius, Noriega, Weverton (GRE), Portilla, Léo Derik, Zapelli (CAP)
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