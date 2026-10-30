Meias do Fluminense voltam a brilhar e comandam reação no Brasileirão

Após sofrer três derrotas seguidas no Brasileirão e ser eliminado na semifinal da Libertadores, o Fluminense se reabilitou na temporada. O Tricolor lutou até o último minuto e venceu o Internacional de virada por 2 a 1, na última quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada, e voltou a briga por vaga no G4. A vitória, porém, não passou pelos pés dos atacantes, mas sim dos meias.

Em meio ao jejum de sete jogos do atacante Hulk e a desconfiança sobre Castillo, restou para os meias liderarem o ataque do Fluminense. Hércules, decisivo contra o Palmeiras no jogo de volta da semifinal da Libertadores, chamou a responsabilidade mais uma vez e comandou o inicio da reação com belo chute da entrada da área. Nos acréscimos, Lucho Acosta fez o gol da vitória.

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Decisivos na vitória sobre o Internacional, a dupla chegou ao Fluminense no ano passado e tem feito a diferença dentro de campo. Juntos, eles somam 23 gols marcados e 36 participações diretas em gols. De um lado, Hércules se destaca por sua capacidade física, além de gols decisivos. Já Lucho Acosta, por sua vez, se consolidou pelo seu refino técnico e a categoria de liderar o meio-campo tricolor.

A vitória sobre o Internacional tem um valor simbólico para os meias do Fluminense. Afinal, o setor vinha passando por problemas. Principal nome do time, Martinelli sofreu uma entorse no joelho esquerdo e passou por artroscopia, e não deve mais atuar em 2026. Nonato perdeu o pênalti decisivo contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores, enquanto Ganso entrou em má fase.

Lucho Acosta lidera ataque do Fluminense desde 2025

Contratado no ano passado, Lucho Acosta teve dificuldades com a adaptação física, mas conseguiu se tornar o cérebro do meio-campo do Fluminense na reta final da temporada. Dessa forma, virou um dos homens de confiança do técnico Luis Zubeldía. Desde a sua chegada, soma 72 jogos, 11 gols e dez assistências com a camisa tricolor.

No Brasileirão, Lucho Acosta é o líder de participações em gols do Fluminense desde 2025. No período, foram 44 jogos, nove gols e sete assistências. Contudo, 11 das 16 participações diretas foram nesta temporada. Em 2026, ele soma seis gols e cinco assistências em 28 partidas. Atrás dele, Kevin Serna tem 15 e John Kennedy tem 13.

Hércules faz jus ao nome de herói e brilha em momentos decisivos

Um dos destaques do Fortaleza entre 2021 e 2024, Hércules chegou ao Fluminense sob forte expectativa. O volante teve dificuldades no início, mas logo conseguiu se encontrar. A virada de chave ocorreu na Copa do Mundo de Clubes de 2025, quando marcou os gols das vitórias sobre a Inter de Milão, da Itália, nas oitavas, e Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas de final.

Desde a sua chegada, Hércules já marcou 12 vezes. Dessa forma, ele se tornou o quarto volante com mais gols no século, atrás de Marcão (20), Jean (19) e Martinelli (18). Em 2026, o camisa 35 se consolidou no time titular ao lado de Martinelli, formando uma dupla sólida e com capacidade de contribuir nos dois lados do campo.