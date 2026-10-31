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LIBERTADORES FEMININA

Joias do Distrito Federal abrilhantam final entre Corinthians e Cruzeiro

Decisão entre Corinthians e Cruzeiro opõe conterrâneas nascidas no DF. Vic Albuquerque busca o penta pessoal com as Brabas. Ana Flávia cobiça o título inédito com as Cabulosas

Vic Albuquerque comemora seu gol logo no início da partida - (crédito: Foto: Rebeca Reis / Staff Images Woman / CONMEBOL)
Vic Albuquerque comemora seu gol logo no início da partida - (crédito: Foto: Rebeca Reis / Staff Images Woman / CONMEBOL)

A América do Sul terá sotaque brasiliense na decisão da Copa Libertadores Feminina. Neste sábado (31/10), às 21h, Corinthians e Cruzeiro disputam o título continental no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador, com duas representantes do Distrito Federal em ação na altitude de 2.850m: Vic Albuquerque do lado das Brabas e Ana Flávia pelas Cabulosas.

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Criada em Ceilândia, Vic construiu uma trajetória de protagonismo no futebol feminino brasileiro. Revelada pelo Minas Icesp, depois de iniciar a formação no futebol do Distrito Federal, a meia-atacante chegou ao Corinthians em 2019 e se transformou em uma das referências da equipe. Acostumada a decisões continentais, ela tem a oportunidade de ampliar a coleção de conquistas continentais. Ela ostenta cinco Libertadores pelo clube: 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025.

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Aos 28 anos, Vic chega à final única de 2026 novamente entre os destaques ofensivos do Corinthians. Acumula quatro gols e três assistências nesta edição sob o comando de Emily Lima. A participação da brasiliense ajuda a explicar a força de um Corinthians invicto: venceu os cinco compromissos disputados, marcou 21 gols e sofreu apenas dois.

Do outro lado estará a conterrânea Ana Flávia, nascida e criada na Fercal, entre Sobradinho e Planaltina. Começou no projeto Camilla Orlando Academia de Futebol Feminino. Também passou pelo Minas Brasília e América-MG e foi contratada pelo Cruzeiro no início de 2026, depois de defender o América-MG, a jogadora brasiliense de 23 anos participa de uma campanha inédita para as Cabulosas: a primeira presença do clube na Libertadores Feminina.

A camisa 55 vive uma experiência especial. Antes da semifinal contra o Olimpia, ela falou sobre o significado de participar da trajetória inédita do Cruzeiro no torneio. "É um momento muito especial, de muito orgulho e emoção. É um momento histórico! Poder fazer parte dentro de campo é uma sensação inexplicável", declarou em entrevista ao Lance!.

Ana Flávia tem digitais na campanha. Ela entrou no segundo tempo da vitória por 3 x 0 sobre o Bolívar, na fase de grupos. Na decisão de hoje, ela terá pela frente um adversário bem conhecido: Corinthians e Cruzeiro se enfrentaram duas vezes nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 2026, com classificação corintiana.

  • Ana Flávia disputará a primeira final de Libertadores da carreira com a camisa do Cruzeiro
    Ana Flávia disputará a primeira final de Libertadores da carreira com a camisa do Cruzeiro Gustavo Martins/Cruzeiro

"É um confronto que vai exigir muita concentração, intensidade e entrega do início ao fim. A torcida pode esperar muita garra, personalidade e vontade de vencer. Lutar até o fim! Da minha parte, pode esperar muita dedicação, entrega, dando o meu melhor para ajudar a equipe a conquistar a vaga para a final", promete.

A final também coloca em perspectiva dois momentos diferentes. O Corinthians tenta conquistar a sétima Libertadores e o quarto título consecutivo. O Cruzeiro almeja transformar a temporada de estreia na competição em uma conquista inédita. Decisões entre os dois times não são novidade. No ano passado, valeu o Brasileirão. Nesta, a Supercopa do Brasil. O Corinthians se deu bem em ambas.

Para o futebol do Distrito Federal, independentemente do resultado, a decisão reserva um motivo especial. Duas jogadoras identificadas com a capital do país, um das sedes da Copa do Mundo de 2027, estarão no palco mais importante do futebol sul-americano de clubes.

FICHA TÉCNICA

21h (de Brasília)

Estádio: Casablanca (Quito)

Final (jogo único)

Transmissão: SporTV, CazéTV, NSports


Corinthians

Lelê; Thaís Regina, Thaís Ferreira e Érika; Ivana Fuso, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Duda Sampaio e Tamires; Vic Albuquerque e Belén Aquino

Técnica: Emily Lima

Cruzeiro

Camila Rodrigues; Letícia Alves, Vitória Calhau, Capelinha e Gisseli; Lorena Bedoya e Ana Flávia; Vanessinha, Byanca Brasil e Gaby Rodríguez; Marília

Técnico: Jonas Urias

Saiba Mais

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Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 31/10/2026 03:00
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