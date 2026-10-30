Corinthians, após 10 jogos, volta a vencer no Brasileirão

Após 10 jogos nos quais acumulou nove derrotas e um empate, o Corinthians, enfim, voltou a vencer no Brasileiro. Nesta sexta-feira, 30/10, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada, fez 2 x 0 no Mirassol. Triunfo importante neste duelo direto entre times que lutam contra o rebaixamento. Os gols foram no segundo tempo, de Matheus Bidu e Kaio Cesar. O Timão, diante de 44.151, jogou com um a mais desde os 24 do primeiro tempo (Bruno Santos expulso) e massacrou nas finalizações: 32 x 1 (e 58% de posse).
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A vitória (a primeira em casa desde 21/7) não tirou o Corinthians da zona da degola, mas melhorou um pouco a sua situação. Afinal, chegou aos 36 pontos, em 17º lugar, o primeiro dentro no Z4. Já o Mirassol, apesar de parar nos 37 pontos, é o 16º, o primeiro fora neste momento final de competição, já que faltam apenas mais cinco rodadas para o fim.
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O Corinthians, em casa, com o apoio da torcida e precisando da vitória para não se afundar ainda mais na zona de rebaixamento, começou em cima, pressionando um Mirassol que arriscou alguns contra-ataques, já que o rival está no Z4. Assim, em 20 minutos, foram quatro bons momentos. E o melhor, um chute de Garro em que o goleiro Walter (ex-Corinthians) fez ótima defesa.
Aos 24 minutos, o Mirassol ficou com um a menos. Num entrevero, Bruno Santos deu um misto de braçada e cotovelada em André Ramalho. Primeiramente levou amarelo, mas o árbitro Matheus Candançan foi ao VAR e trocou para vermelho.
O Timão partiu de vez para o ataque e, aos 32, quase veio o gol. Após boa jogada de Yuri Alberto pela esquerda, que cruzou para a área, a bola sobrou para André Luiz, recém-convocado para a Seleção, que chutou uma bomba para grande defesa de Walter.
E o goleiro fez nova grande defesa em chute de garro nos acréscimos. E o primeiro tempo terminou com um equilíbrio na posse de bola (Corinthians com 51%), mas o time da casa massacrante em finalizações: 14 a 0.
O Mirassol voltou ainda mais fechado, com a entrada de um homem de defesa (Gabriel) na vaga de um de frente (Edson Carioca). Matheuzinho perdeu uma oportunidade clara. Contudo, aos 12 minutos, veio o alívio. Matheuzinho recebeu pela direita e fez o cruzamento para a área. Matheus Bidu se jogou na bola e mandou para a rede.
A vantagem tranquilizou o Corinthians, que passou a trabalhar a bola menos afobadamente. E, aos 35 minutos, veio o golpe final. Kaio Cesar recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou de fora da área uma bola que pegou curva e morreu no canto direito de Walter. Um belíssimo gol para confirmar a volta do Corinthians às vitórias.
E agora, Corinthians: que venha o São Paulo, dia 4/11, na Vila Belmiro.
CORINTHIANS 2×0 MIRASSOL
Brasileirão – 33ª rodada
Data: 30/10/2026
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público presente: 44.151
Público pagante: 43.842
Renda: R$ 2.841.726,76
Gols: Matheus Bidu, 12’/2ºT (1-0); Kaio Cesar, 34’/2ºT (2-0)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Milans, 42’/2ºT), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri (Vitinho, 33’/2ºT); André Luiz (Charles, 48’/2ºT), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Dieguinho, 48’/2ºT); Kaio Cesar (Carrillo, 42’/2ºT), Matheus Bidu e Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Wallison (Denilson, 23’/2ºT), Neto Moura (Chico Kim, 38’/2ºT) e Eduardo (André Luís (Gabriel, Intervalo); Alesson (Carlos Eduardo, 25’/2ºT), Edson Carioca (Gabriel, Intervalo) e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Daniel Luis Marques e Henrique Perinelli Oliveira (SP)
VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Cartões amarelos: Matheuzinho, Ramalho (COR); Edson Carioca (MIR)
Cartões Vermelhos: Bruno Santos (MIR, 24’/1ºT)
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