Paquetá sente dores, mas exame não aponta lesão no joelho

O Flamengo recebeu uma boa notícia na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira (30/10), no Ninho do Urubu. Após sentir dores no joelho esquerdo durante a goleada sobre o Vasco por 4 a 1, nesta última quinta-feira (29/10), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão, o meia Lucas Paquetá passou por exame de imagem, que não apontou lesão grave. Dessa forma, ele não deve ser problema para a reta final.
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Lucas Paquetá sentiu dores no joelho esquerdo durante o segundo tempo da vitória sobre o Vasco. O meia, que começou no banco de reservas, entrou no intervalo no lugar de Gonzalo Plata. Contudo, aos 32 minutos, deixou o campo com o problema físico e deu lugar para Joaquín Freitas. A situação gerou aflição, mas não passou de apenas um susto.
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Por causa do susto, Lucas Paquetá passou por exame de imagem ainda na noite desta última quinta-feira (29) para identificar alguma possível lesão. Contudo, o resultado não apontou nenhum problema. Dessa forma, o meio-campista iniciou o tratamento junto ao departamento médico do Flamengo já nesta sexta, na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu.
Com a vitória sobre o Vasco, o Flamengo chegou a 73 pontos e abriu três de distância para o Palmeiras, além de duas vitórias a mais. Líder isolado do Brasileirão, o Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (4/11), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pela 34ª rodada, e busca ampliar a vantagem sobre o time paulista.
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