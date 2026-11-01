Quem é Kimi Antonelli, italiano que pode se tornar o mais jovem campeão da F-1

Antonelli pode brindar a Itália com o quarto título da Fórmula 1. O último foi Alberto Ascari, em 1952 e 1953 - (crédito: AFP)

A Fórmula 1 pode, neste domingo (1º/11), ter um campeão inédito. Trata-se de um prodígio de 20 anos. Nascido em Bolonha, na Itália, Kimi Antonelli está a dois pontos de se tornar o piloto mais jovem da história a conquistar o título mundial da elite do automobilismo.

Vencedor de nove Grandes Prêmios nesta temporada, Kimi lidera o campeonato de pilotos e ajuda a Mercedes a ocupar o topo da classificação de construtores, ao lado do companheiro George Russell.

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Para garantir o título com quatro corridas ainda por disputar após o GP do México, o italiano precisa somar apenas dois pontos. Ou seja, se terminar a prova entre os nove primeiros, Antonelli será o campeão mundial de 2026.

A história de Kimi Antonelli nas pistas começou cedo. Filho do piloto Marco Antonelli, o jovem italiano cresceu em meio ao automobilismo. Desde criança, tinha cerca de 150 carrinhos de brinquedo e costumava organizar corridas, narrando as disputas como se fossem provas de verdade. Antes de começar no kart, chegou a demonstrar talento no futebol. No entanto, a paixão pelos motores falou mais alto.

Kimi começou a competir no kart aos oito anos, depois de iniciar a modalidade aos sete. O talento era tanto que o piloto pulou etapas até chegar à Fórmula 1. Ele não disputou a Fórmula 3 e passou diretamente para a Fórmula 2, em 2024, quando terminou em sexto lugar na mesma temporada em que Gabriel Bortoleto foi campeão.

No ano seguinte, integrou a elite do automobilismo mundial. A ascensão precoce fez de Antonelli uma das principais promessas da categoria e chamou a atenção pela rapidez com que chegou à F-1.

O talento de Kimi surgiu tão cedo que o piloto estreou na Fórmula 1 antes mesmo de tirar a habilitação para dirigir nas ruas. Mesmo já possuindo a licença da Fia, que permite competir na categoria, o jovem só obteve a permissão para conduzir carros de passeio em 2025, poucos meses depois de estrear na F-1.

Kimi Antonelli tem forte apreço pelo Brasil. O piloto é fã declarado de Ayrton Senna, mesmo sem nunca ter visto o ídolo brasileiro em atividade. Em sua primeira passagem por Interlagos, em 2025, o italiano fez questão de visitar o túmulo do tricampeão, além de doar o capacete utilizado na corrida ao acervo da família Senna.

O carinho de Kimi pelo Brasil também marcou a melhor atuação do jovem até aquele momento na Fórmula 1. Em Interlagos, o calouro terminou em segundo lugar na corrida principal, seu melhor resultado na categoria até então. O italiano correu com o número 12, o mesmo utilizado por Senna em parte da carreira.

Nem mesmo a carreira profissional na Fórmula 1 fez o jovem italiano abandonar os estudos. Kimi Antonelli conciliou as atividades nas pistas com a formação escolar e concluiu o ensino médio em 2025, no Instituto Técnico Salvemini di Casalecchio di Reno, com ênfase em relações internacionais e marketing. A escola integrava um programa especial para estudantes que competem em esportes de alto rendimento.

A vida pessoal de Kimi é reservada. O piloto compartilha nas redes sociais alguns momentos fora dos autódromos, mostrando uma rotina mais casual longe das pistas.

Agora, Kimi pode entrar para os livros de história da modalidade, como o piloto mais jovem a conquistar o campeonato. Aos 20 anos e 68 dias, ele pode superar a marca de Sebastian Vettel, que conquistou o primeiro título em 2010, aos 23 anos e 134 dias. Antonelli chegou à Mercedes após a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, no fim de 2024.

O grid para o GP do México

Depois de três anos, Lewis Hamilton garantiu uma pole position. O britânico puxará a fila, hoje, no GP do México, às 17h. George Russel e Charles Leclerc largarão em 2º e 3º, respectivamente. Verstappen será o 4º, enquanto Kimi Antonelli iniciará a primeira volta em 5º. O brasileiro Gabriel Bortoleto começará em 14º.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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