Coordenador da base do Palmeiras revela regra interna de redes sociais

Nos últimos anos, as categorias de base do Palmeiras tem se colocado com uma das principais do país. A Academia de Futebol, como é chamada, tem sido eficiente tanto na revelação de talentos, quanto em conquista de títulos em diversas categorias. Um dos principais responsáveis por isso é JP Sampaio, coordenador da base palmeirense.

Em entrevista ao podcast Um assado para…, JP Sampaio revelou alguns detalhes de regras internas da base do Palmeiras com relação aos jovens atletas. Segundo JP, existe uma regra sobre as redes sociais, onde o jogador só pode postar uma vitória caso também poste nas derrotas.

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"Eu vou para algumas competições. Esses dias a gente ficou em último lugar em uma delas. Tem uma foto no meu Instagram, peguei e tirei com eles, eles com uma cara…e falei: se não repostar essa, não podem mais marcar o Palmeiras em nada, nem com a camisa. Eu tinha um treinador que quando ganhava colocava ‘Deus seja louvado’, quando perdia esquecia Deus. Foi daí que eu tirei a ideia dessa regra, e todo mundo que chega sabe disso. Se você vai postar a vitória, vai postar a derrota", disse JP.

Quem venceu a Copinha?

Outra passagem importante de JP Sampaio durante o podcast foi sobre o que é mais imporante nas categorias de base: ganhar títulos ou revelar bons talentos. De acordo com o coordenador da base do Palmeiras, o objetivo do clube é sempre ser um clube formador e não apenas conquistar troféus.

"Vou fazer uma pergunta que eu faço sempre: Quem foi campeão da Copa São Paulo de 2012? Ninguém sabe. Acabou, passou. Daqui 20 anos o pessoal vai falar: ‘pô, tu lembra de Endrick com 15 anos? Lembra de Estêvão? Lembra de Veron, Danilo, jogando aquela Copa? É sobre isso. Do que a gente vai lembrar? Da formação", finalizou.