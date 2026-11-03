Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morre após choque com goleiro

Choque que levou Jesús de Miguel à Unidade de Terapia Intensiva ocorreu nos últimos minutos da partida entre Tenerife e Andorra - (crédito: Reprodução/Instagram/CD Tenerife)

O atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, do Tenerife, morreu nesta terça-feira (3), horas após o choque que sofreu em uma dividida com o goleiro do Andorra, em uma partida da segunda divisão da Espanha.

"Despedaçados de dor, com um nó na garganta e sem poder acreditar que isto seja verdade, do CD Tenerife comunicamos o trágico falecimento de De Miguel", internado às pressas na segunda-feira depois do choque com o goleiro do Andorra, Jesús Owono.

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O choque que levou Jesús de Miguel à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Nossa Senhora de Candelaria, em Tenerife, ocorreu nos últimos minutos da partida entre Tenerife e Andorra.

Jesús de Miguel se preparava para dominar uma bola no meio de campo quando Owono saiu para tentar afastar a bola, atropelando o atacante adversário em uma imagem que silenciou o estádio Heliodoro Rodríguez López.

O jogador do Tenerife ficou caído no gramado, onde foi atendido pelas equipes médicas.

Segundo a imprensa espanhola, o atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória após o choque, da qual conseguiu ser reanimado.

O árbitro suspendeu a partida e Jesús de Miguel foi levado de ambulância ao hospital, onde permaneceu internado.

Em um primeiro momento, um boletim médico informou que ele se encontrava "estável dentro da gravidade", mas um segundo comunicado, divulgado no fim da madrugada de terça-feira, afirmou que ele havia "piorado neurologicamente".

"Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que atenue este sentimento repleto de tristeza", afirmou o Tenerife em seu comunicado.

"Estamos ao lado de sua família desolada, de seus entes queridos, de todos os torcedores que hoje choram por este fim cruel", acrescentou o clube.