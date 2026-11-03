Abel Ferreira é o técnico com mais vitórias no mundo; veja números

A dois dias de completar seis anos no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira tem algo muito especial para festejar. Levando-se em consideração o período que está à frente do clube paulista, o português é o treinador que mais venceu jogos em todo o mundo (veja a relação dos dez primeiros abaixo).

Assim, desde a primeira vitória no Palmeiras, um 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino, no dia 5 de novembro de 2020, Abel Ferreira soma 270 vitórias, superando vários treinadores renomados, como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Além disso, ele é o técnico há mais tempo no comando de um clube brasileiro. Atrás dele aparece Rogério Ceni, que orienta o Bahia desde 9 de setembro de 2023. Ele, aliás, está na lista dos mais vitoriosos em nono lugar, com 178 vitórias.

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Desde que assumiu o comando técnico do Palmeiras, Abel já conquistou 11 títulos. Portanto, um recordista absoluto na história do clube, à frente de Oswaldo Brandão (10). O português, inclusive, é o segundo técnico com mais títulos no período em questão, um a menos do que Pep Guardiola pelo Manchester City.

Contudo, Abel Ferreira poderá superar o técnico espanhol – que está sem clube- até ao final deste ano de 2026. O Palmeiras ainda está na disputa pelo Brasileirão, na semifinal da Copa do Brasil e na decisão da Libertadores.

Os dez treinadores com mais vitórias nos últimos seis anos

1º) Abel Ferreira (Palmeiras): 270 vitórias

2º) Pep Guardiola (Manchester City): 240

3º) Simone Inzaghi (Lazio, Inter Milão, Al Hilal): 212

4º) Jorge Jesus (Benfica, Fenerbahçe, Al Hilal, Al Nassr, Portugal): 206

5º) Mikel Arteta (Arsenal): 202

6º) Carlo Ancelotti (Everton, Real Madrid, Brasil): 189

7º) Diego Simeone (Atlético de Madrid): 188

8º) Ruben Amorim (Sporting, Man. United, Milan): 183

9º) Rogério Ceni (Flamengo, São Paulo, Bahia): 178

10º) Unai Emery (Villarreal, Aston Villa): 174

*Jogos ganhos na prorrogação contam como vitórias; vencidos nos penâltis contam como empates.