Brasília e Flamengo fazem tira-teima após duelos decisivos no NBB (

A temporada mal começou e o duelo entre Brasília e Flamengo tem clima de tira-teima, hoje, às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson, pela quarta rodada do Novo Basquete Brasil. Na edição passada, a trupe candanga desbancou a rubro-negra nas quartas de final dos playoffs em uma série eletrizante de cinco confrontos. No mês passado, equipe carioca deu o troco nos extraterrestres ao conquistar o Torneio de Abertura do NBB em Belo Horizonte.

O clássico ganhou mais importância para o Brasília depois da série de duas derrotas consecutivas. Na quinta-feira passada, os comandados do técnico Dedé Barbosa perderam para o Minas, um dos favoritos e único invicto. O Flamengo tem um revés contra o Bauru.

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A largada do Brasília com três vitórias e duas derrotas deixa um jogador em evidência. O pivô Kuan Nascimento Raymundo lidera o ranking no quesito duplo-duplos, quando um jogador consegue 10 ou mais em duas estatísticas diferentes em uma única partida. O levantamento combina dois quesitos entre pontos, rebotes, assistências, roubos de bola ou tocos. As mais comuns são pontos e rebotes ou pontos e assistências.

Recém-contratado depois de 10 temporadas no Corinthians, o paulista de Campinas tem apenas 21 anos e números de veterano na arrancada do Brasília com média de 16,8 pontos, 10,2 rebotes, 0,4 assistências e 21,4 de eficiência. A estatura de 1,98m tem sido fundamental nas disputas por espaço dentro do garrafão defensivo e ofensivo.

Embora seja um dos talismãs do Brasília, Raymundo chegou a um time em formação. As perdas e as novas contratações obrigam Dedé Barbosa a dar entrosamento ao grupo com poucos treinos na sequência de jogos. Daí a derrota para o Botafogo na segunda-feira.

"Creio que o nosso ponto forte é espaçar bem a quadra e jogar em transição. Estamos com dificuldade nesses últimos jogos, mas vamos recuperar. Amanhã (hoje) é um jogo muito importante e precisamos dar uma resposta para a torcida, que vem nos apoiando muito", afirmou Raymundo em entrevista ao Correio. Contra o Botafogo, ele fez 11 pontos e pegou 14 rebotes. Foi o recorde pessoal em uma exibição no NBB.

Depois de estrear com derrota para Bauru, o Flamengo emendou uma série de vitórias contra Botafogo, Caxias do Sul e União Corinthians. Todo cuidado é pouco com o armador Yago Mateus, autor de 21 pontos e nove assistências na última apresentação.

"Estamos construindo um grande time, com altos e baixos, até pela qualidade dos jogadores que temos. Às vezes, pecamos por querer buscar a perfeição, por tentar colocar o companheiro no jogo a todo momento, e acabamos cometendo muitos erros. Mas estamos trabalhando para corrigir isso e encontrar soluções. Temos feito bons trabalhos defensivos, e o ataque está evoluindo", avalia Yago Mateus.