Raphinha brilha e Barcelona vence Aston Villa na Champions

Mais uma grande noite de Raphinha na Champions. O brasileiro comandou a vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Aston Villa nesta terça-feira (3), no Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da competição. Lamine Yamal abriu o placar ainda no início da partida após erro de passe de João Gomes na área defensiva, mas o capitão do time brilhou e marcou duas vezes para garantir o triunfo em casa.

Com o resultado, o Barcelona chegou a nove pontos em quatro jogos e segue na briga pela parte de cima da tabela na fase de liga da Champions. Dessa maneira, o time catalão segue como um dos grandes candidatos a ficar com a classificação direta para as oitavas de final da principal competição de clubes do futebol europeu.

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Além disso, a vitória no Camp Nou confirma a grande fase de Raphinha com a camisa do Barça. O atacante chegou a quatro gols nos últimos dois jogos e ajudou a garantir a recuperação do Barça após uma sequência de duas derrotas importantes. A equipe havia perdido para o PSG por 4 a 2, na Champions, e para o Real Madrid por 2 a 1, em casa, pelo Campeonato Espanhol. No último sábado (31), porém, goleou o Alavés por 6 a 1, com dois gols de brasileiro, que voltou ao time após ficar fora de duas partidas.

Por outro lado, o Aston Villa, que também estava com 100% de aproveitamento, conheceu sua primeira derrota nesta edição da Champions. A equipe comandada por Unai Emery havia vencido Club Brugge, Fenerbahçe e Viking nas três rodadas anteriores. Dessa forma, o time continua com nove pontos, mas segue na briga pela parte de cima da tabela.

Barcelona x Aston Villa

O Barcelona conseguiu pressionar a defesa adversária e abriu o placar contra o Aston Villa após aproveitar uma falha na saída de bola dos ingleses. A estratégia deu resultado logo aos sete minutos, quando Suzuki tocou para João Gomes, que errou o passe sob pressão dentro da própria área. Yamal ficou com a bola e finalizou de pé esquerdo para colocar o Barça em vantagem. Mesmo assim, os donos da casa encontraram dificuldades para criar oportunidades, enquanto os ingleses também não conseguiram se impor.

Na volta do intervalo, no entanto, o cenário foi diferente. O Barcelona soube aproveitar os espaços e matou o jogo. Aos sete minutos, Raphinha aproveitou o lançamento de Fermín, finalizou de canhota e contou com desvio na zaga adversária para ampliar. O time inglês sentiu o golpe e Raphinha anotou o segundo no jogo, aos 19 minutos. O brasileiro aproveitou a bela assistência de João Cancelo e confirmou a vitória no Camp Nou.