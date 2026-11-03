Candangão 2027: Federação do DF convoca arbitral para o próximo dia 10

O Gama é o atual bicampeão do Distrito Federal e disputará a Série C na temporada de 2027 - (crédito: Luiz Eduardo/@lsmarkesfotos)

A fórmula de disputa do Candangão 2027 tem data para ser definida. A Federação de Futebol do Distrito Federal oficializou nesta terça-feira o arbitral para o próximo dia 10, a partir das 10h. No último sábado, o Canaã conquistou o título da Série B ao derrotar o Taguatinga nos pênaltis. A entidade aguardava a conclusão da segunda divisão para disparar o comunicado.

Promovidos à elite, Canaã e Taguatinga se juntam ao atual bicampeão, Gama, e a outros sete clubes: Sobradinho, Samambaia, Ceilândia, Capital, Brasiliense, Real Brasília e Paranoá. De acordo com o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o período sugrido para a disputa dos campeonatos domésticos é de 10 de janeiro a 7 de março.

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O Candangão será encerrado antes do início das séries C e D do Campeonato Brasileiro, nas quais o Distrito Federal será representado em 2027. Os dois torneios têm início previsto para 4 de abril. A FFDF respeitará o período para que os times da cidade tenham um intervalo suficiente para os treinamentos e os devidos ajustes nos elencos para a competição nacional.

Atual bicampeão candango e semifinalista da Série D em 2026, o Gama tem vaga assegurada na Série C. Brasiliense, Ceilândia, Capital e Sobradinho disputarão a quarta divisão. O DF também terá representantes na Copa do Brasil e na Copa Centro-Oeste, a primeira fase da remodelada Copa Verde, que também reúne times da Copa Norte.