Com pênalti e confusão no fim, Inter bate Coritiba e dorme fora do Z4

O Internacional venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta terça-feira (3), no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Alerrandro cobrando pênalti aos 49 minutos da etapa final. Por conta desse resultado positivo, o clube gaúcho alcançou 38 pontos na 16ª posição e empurrou o rival Grêmio diretamente para a zona de rebaixamento.
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No entanto, a partida exigiu enorme superação dos donos da casa diante de um adversário recuado e perigoso nas escapadas em velocidade. A comissão técnica colorada ajustou os setores durante os noventa minutos e, com isso, furou o bloqueio paranaense nos instantes derradeiros.
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Primeiro tempo tem gol anulado do Coxa e defesas de Morisco
Desde o início, o confronto apresentou um ritmo bastante picotado por conta do excesso de faltas cometidas pelas duas equipes no meio-campo. O Internacional tentou impor presença ofensiva com Johan Carbonero e Vitinho, enquanto o Coritiba respondeu em arremates de longe com Nicolás Fonseca e Josué.
A primeira grande chegada colorada aconteceu aos 23 minutos, quando Juninho subiu mais alto que a zaga e cabeceou firme nas mãos de Pedro Morisco. Logo depois, Kauan Jesus assustou a torcida mandante ao sair de forma estabanada da área para cortar um lançamento longo de Tinga.
O Coritiba quase abriu o placar aos 36 minutos em contragolpe fulminante concluído com categoria por Breno Lopes. Contudo, a arbitragem de campo invalidou o lance assinalando impedimento do atacante paranaense na origem da jogada.
Esse susto acordou a equipe mandante, que consequentemente empilhou cruzamentos perigosos na área adversária antes do apito para o intervalo. Além disso, a melhor oportunidade gaúcha surgiu aos 44 minutos, momento em que Aguirre encontrou Thiago Maia livre na área, mas o volante finalizou com desvio pela linha de fundo.
Alerrandro converte na gaveta e garante triunfo colorado
O Internacional voltou do vestiário disposto a resolver o placar e adiantou as linhas com a participação constante de Bruno Gomes pela faixa central. Mesmo assim, o goleiro Morisco operou boas defesas em chutes de Alerrandro e Carbonero, sustentando a igualdade no marcador até os momentos finais.
Por isso, o treinador mandante renovou o fôlego ofensivo com as entradas de Bernabei, Calebe, Bruno Henrique e João Bezerra. Os anfitriões bombardearam a defesa coxa-branca com escanteios consecutivos e, dessa forma, quase marcaram em cabeceios perigosos de Mercado e Juninho.
A recompensa finalmente veio aos 45 minutos da etapa final, momento em que Rodrigo Moledo atingiu Juninho com o pé alto dentro da grande área. O árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho consultou o monitor do VAR e, portanto, confirmou a penalidade máxima para o time gaúcho.
Alerrandro assumiu a cobrança com categoria aos 49 minutos e fuzilou no ângulo superior esquerdo, sem chance de defesa para o goleiro paranaense. A festa do gol desencadeou uma briga generalizada entre os atletas, culminando assim na expulsão direta do zagueiro Maripán antes do apito final aos 59 minutos.
Clima esquenta após gol e Internacional ultrapassa rivais diretos
Por fim, a comemoração do gol iniciou um tumulto generalizado entre atletas das duas agremiações perto da linha lateral. O juiz expulsou o defensor Maripán com cartão vermelho direto e precisou acrescentar mais cinco minutos para controlar a confusão no gramado.
Entretanto, o apito final aos 59 minutos confirmou a subida do time vermelho para o 16º lugar na tabela, ultrapassando os rivais diretos na luta contra a queda. Agora, o elenco ganha confiança para as últimas rodadas e foca na manutenção da elite nacional.
INTERNACIONAL 1×0 CORITIBA
Campeonato Brasileiro 33ª rodada
Data: 31/10/2026
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Gols: Alerrandro, aos 49’/2ºT (INT).
>INTERNACIONAL: Kauan Jesus; Bruno Gomes (Ronaldo, 36’/2ºT), Mercado, Juninho e Matheus Bahia (Bernabei, 21’/2ºT); Aguirre (Calebe, 30’/2ºT), Villagra e Thiago Maia (Bruno Henrique, 30’/2ºT); Vitinho, Carbonero (João Bezerra, 36’/2ºT) e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista
CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy (Rodrigo Moledo, 11’/2ºT) e Bruno Melo; Thiago Santos (Richard, 38’/2ºT), Sebastián Gómez e Nicolás Fonseca (Vini Paulista, 23’/2ºT); Josué, Breno Lopes (Lavega, 22’/2ºT) e Pedro Rocha (Bustos, 23’/2ºT). Técnico: Guilherme Bossle
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Acácio Menezes Leão (PA)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Mercado, Vitinho e João Bezerra (INT); Tiago Cóser, Rodrigo Moledo, Bruno Melo, Nicolás Fonseca e Josué (CFC).
Cartão vermelho: Maripán*, aos 50’/2ºT (CFC).
* Expulso direto durante a confusão generalizada após o gol do Internacional.
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