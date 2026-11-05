Kaio Jorge brilha, Cruzeiro vence e consolida 3º lugar no Brasileiro

O Cruzeiro venceu o Bahia, nesta quinta-feira, 5/11, no Mineirão, por 3 x 2, de virada. Assim, confirmou o status de, depois de Flamengo e Palmeiras, melhor time da temporada de 2026 do Brasileirão. Afinal, chegou aos 60 pontos, disparando em terceiro lugar, e ainda se afastou de um rival direto pelo G3, pois os baianos, com a derrota, param nos 53 pontos, em sexto lugar.
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Foi um jogo em que a Raposa perdeu o zagueiro Fabrício Bruno logo aos cinco minutos, machucado. Também viu Fagner perder um dos gols mais feitos do ano. Além disso, Kaio Jorge escorregou e isolou um pênalti. Para piorar, foi o Bahia que saiu na frente, com um golaço de Kike Olivera. Mas, nos acréscimos, do primeiro tempo, a Raposa empatou com Kaio Jorge e, na etapa final, Bruno Rodrigues, de peixinho, fez o gol da virada. No fim, Kaio Jorge fez um gol sensacional. Nos acréscimos, Véliz diminuiu para os baianos.
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Vale citar que o jogo teve outra homenagem para o time feminino, que conquistou no Equador a Libertadores feminina, batendo o supercampeão Corinthians nos pênaltis.
O jogo mal começou e o Cruzeiro perdeu um jogador por lesão: Fabrício Bruno. No aquecimento, sentiu uma lesão, arriscou ir para o jogo, mas saiu logo aos cinco minutos. Sem um zagueiro no banco, o lateral-esquerdo Viña entrou para quebrar um galho como companheiro de Jonathan Jesus. Contudo, na primeira vez que teve para mostrar serviço, Viña perdeu para Kike Olivera, que entrou na área e chutou para um milagre de Otávio.
O jogo tinha o Cruzeiro tentando mais o ataque, mas o Bahia estava muito bem organizado. Assim, foi o time baiano que saiu na frente. Aos 31 minutos, após troca de passes, a bola ficou com Kike Olivera pela direita. O atacante deu um corte genial em cima de Zé Lucas, entrando na área. Quase sem ângulo, ele mandou uma bomba que morreu no ângulo, um golaço.
Atrás e com a torcida apoiando, o Cruzeiro foi para cima e teve duas chances claras. Na primeira, um chute de Arroyo para ótima defesa de Ronaldo. Mas a segunda, aos 37, foi de lascar. O cruzamento de Arroyo pela direita encontrou Rojas na segunda trave. Inteligentemente, ele mandou para o meio, onde estava Fagner como elemento surpresa. O experiente lateral-direito, sem goleiro e no meio da pequena área, conseguiu o que parecia impossível: cabecear no travessão. Perdeu um dos gols mais feitos do ano.
Aos 45, a Raposa empatou. Numa triangulação com Arroyo, Kaio Jorge recebeu na área e chutou. A bola era de fácil defesa para Ronaldo. Mas entrou. Tudo igual no placar para um time que, após levar o gol, dominou amplamente (12 x 3 em finalizações).
No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor, sempre buscando o jogo com Arroyo, fazendo o papel do ausente Matheus Pereira. Aos dez, um chute seu obrigou Ronaldo a uma grande defesa. Aos 16, a Raposa teve chance de ouro. Nestor empurrou Viña num lance de escanteio. O árbitro foi ao VAR. Pênalti. Mas Kaio Jorge escorregou e mandou a penalidade na arquibancada.
Só que o Cruzeiro mandava em campo e, aos 27, chegou ao gol da virada. Fagner roubou uma bola na intermediária e serviu Kaio Jorge. O lançamento do atacante para Arroyo foi ótimo, e, pela ponta direita, ele cruzou de três dedos para a área. Bruno Fernandes voou e virou o jogo. Bruno, antes da partida, ganhou uma camisa em homenagem aos 100 jogos pelo time (alcançado em 23/10), para festa dos quase 20 mil cruzeirenses.
Kaio Jorge fez um golaço aos 40: mandou a bola por baixo das pernas de Kanu antes de chutar e correr para a galera. Nos acréscimos, Vítor Feliz, de cabeça, descontou, e nos minutos finais o Bahia tentou o empate, mas não conseguiu.
CRUZEIRO 3×2 BAHIA
Campeonato Brasileiro 34ª rodada
Data-Hora: 5/11/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público: 19.166
Renda: R$ 808.473,00
Gols: Kike Olivera, 31’/1ºT (0-1); Kaio Jorge, 45’/1ºT (1-1); Bruno Rodrigues, 27’/2ºT (2-1); Kaio Jorge, 40’/2ºT (3-1); Alejo Véliz, 49’/2ºT (3-2)
CRUZEIRO: Otávio; Fagner (Kauã Moraes, 36’/2ºT), Fabrício Bruno (Viña, 5’/1ºT), Jonathan Jesus e Rojas; Zé Lucas, Lucas Romero e Gerson (Lucas Silva, 41’/2ºT); Bruno Rodrigues (Matheus Henrique, 36’/2ºT), Arroyo (Marquinhos, 36’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu (Román Gomes, 37’/2ºT) e Luciano Juba; Acevedo (Jean Lucas, 12’/2ºT), Erick (Caio Alexandre, 18’/2ºT) e Everton Ribeiro (Erick Pulga, 18’/2ºT); Rodrigo Nestor (Michel Araújo, 18’/2ºT), Kike Olivera, Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Jonathan Jesus, Bruno Rodrigues (CRU); Acevedo , Caio Alexandre (BAH)
Cartões vermelhos: –