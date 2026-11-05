Palmeiras faz 6 no Remo e segue à caça ao líder Flamengo no Brasileirão

O Palmeiras foi impiedoso e aplicou uma goleada por 6 x 1 no Remo, no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão. De forma avassaladora, Arias (2), Maurício, Marcelinho (contra), Flaco López e Felipe Anderson anotaram os tentos alviverde, enquanto Zé Welisson descontou para o Leão. Com o resultado, o Verdão soma 73 pontos, três atrás do líder Flamengo, enquanto o time paraense segue em penúltimo, com 29, e bem perto da queda.
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Na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o Cruzeiro, dia 18 (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. O Leão Azul. por sua vez, enfrenta a lanterna Chapecoense, no mesmo dia, porém às 20h (de Brasília), no Mangueirão.
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Antes disso, os comandados do técnico Abel Ferreira enfrentam o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. Depois do triunfo por 1 a 0 no Nubank Parque, o Verdão necessita apenas de um empate em São Januário, no domingo (8), às 17h (de Brasília), para garantir a vaga na decisão.
Verdão arrasador
Os donos da casa tiveram um início arrasador, sem deixar o adversário respirar. Na primeira oportunidade, Arias tocou para Vitor Roque, que bateu cruzado. Contudo, a bola passou perto da trave esquerda do Remo. Em seguida, o colombiano aproveitou o passe do camisa 9, driblou o goleiro e estufou a rede.
Do outro lado, Jajá recebeu na entrada da área, entretanto parou em Carlos Miguel, que espalmou. Zé Welison, por sua vez, chutou forte, mas o goleiro do Palmeiras encaixou. Aos 13?, Maurício acionou Khellven, que cruzou rasteiro para Arias anotar seu segundo tento na partida.
Em outra jogada, a bola tocou no braço de Zé Welison na área, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio ignorou as reclamações e mandou o jogo seguir. Arias, então, voltou a aparecer e cruzou na segunda trave. Marlon Freitas ajeita para Maurício, que bate com categoria para ampliar o marcador no Nubank Parque.
Ainda no primeiro tempo, Picco chutou de longe e obrigou Carlos Miguel a espalmar para escanteio. Quem também fez boa defesa foi Marcelo Rangel, após finalização de Arias. Depois de um cruzamento na área, Marcelinho disputou com Vitor Roque e mandou contra o próprio patrimônio. O árbitro anulou o gol no primeiro momento, mas depois de ouvir o VAR, confirmou o tento.
O Leão ainda teve tempo de descontar com Zé Welison. O volante desarmou Andreas Pereira e arriscou de fora da área. A bola tocou em Gustavo Gómez e enganou o arqueiro alviverde.
Caça ao líder
Na volta do intervalo, Abel Ferreira fez três mudanças para rodar a equipe. Assim, Andreas Pereira lançou Khellven, que disparou até a área do Remo e cruzou. Vitor Roque finalizou, mas Marcelo Rangel salvou.
Flaco López tentou duas vezes até carimbar as redes. Na primeira, mandou por cima do gol, enquanto na segunda, chutou no cantinho de Rangel e ampliou o marcador. Quem também levou muito perigo foi Andreas Pereira, que bateu direto, mas o arqueiro do Leão Azul espalmou e salvou.
Em outro bom momento do Alviverde, Vitor Roque fez uma troca de passes com Felipe Anderson, mas chutou no meio do gol. O camisa 7 recebeu bom passe de Flaco López e estufou a rede para fazer o sexto.
PALMEIRAS 6 x 1 REMO
Brasileirão 2026 34ª rodada
Data e horário: 05/11/2026, às 19h30 (de Brasília)
Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
Gols: Arias 3’/1ºT (1-0); Arias 13’/1ºT (2-0); Maurício 20’/1ºT (3-1); Marcelinho (contra) 35’/1ºT (4-1); Zé Welisson 46’/1ºT (4-1); Flaco López 9’/2ºT (5-1); Felipe Anderson 34’/2ºT (6-1)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo (Emiliano Martínez 28’/2ºT), Gómez (Barboza – intervalo) e Bruno Fuchs; Khellven, Marlon Freitas (Lucas Evangelista – intervalo), Andreas Pereira, Maurício (Felipe Anderson 14’/2ºT) e Arthur; Arias (Flaco López – intervalo) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho (Yago Pikachu 24’/2ºT), Marllon, Tchamba (Zé Ivaldo – intervalo) e Marlon (Mayk – intervalo); Zé Welisson, Picco (Édson Fernando – intervalo) e Patrick; Jajá (Eduardo Melo 32’/2ºT), Taliari e David Braga. Técnico: Thiago Carpini
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões Amarelos: Marcelinho, Marllon, Édson Fernando e Zé Ivaldo (REM)
Cartões Vermelhos: –
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