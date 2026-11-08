Pedrinho e Leila: histórias que ligam Vasco e Palmeiras antes da semifinal

Em uma visita de cortesia, Pedrinho presenteou Leila Pereira com uma camisa cruzmaltina. Foto de 2023 voltou a circular antes da decisão - (crédito: Reprodução/Instagram)

A semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco reúne mais do que duas camisas tradicionais do futebol brasileiro na disputa por uma vaga na decisão. Os presidentes dos clubes, Leila Pereira e Pedrinho, carregam histórias particulares que se aproximam das trajetórias do adversário.

De um lado, o dirigente cruzmaltino vestiu a camisa alviverde e participou de uma conquista importante na história do Palestra. Do outro, a mandatária alviverde cresceu em uma família vascaína, embora faça questão de afastar qualquer dúvida sobre a preferência entre os clubes.

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A coincidência ganha contornos ainda mais interessantes às vésperas da disputa por um lugar na final única, marcada para 6 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília. Pedrinho conhece por dentro o ambiente do Palmeiras. Leila tem no Vasco uma ligação familiar com origem na infância em Cabo Frio, no litoral fluminense.

Antes de assumir a presidência do Vasco, Pedrinho construiu uma relação profissional com o Palmeiras. O ex-meia chegou ao clube paulista em 2001, depois de uma primeira passagem pelo futebol europeu, e permaneceu até 2005. Foram 127 partidas e 32 gols com a camisa alviverde.

Um dos capítulos mais marcantes dessa trajetória ocorreu em 2003. Pedrinho integrou o elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B e devolveu o Palmeiras à elite nacional. O meia participou da campanha comandada por Jair Picerni e dividiu o protagonismo com nomes como o goleiro Marcos, o atacante Vágner Love e o volante Magrão.

A experiência deixou lembranças compartilhadas publicamente pelo próprio dirigente. Em entrevista ao ge, em 2012, Pedrinho recordou a pressão enfrentada pelo clube na segunda divisão e a dificuldade de conviver com a obrigação de conquistar o acesso. "Estive por cinco anos no Palmeiras, então atravessei todo tipo de situação. A Segunda Divisão com certeza foi a mais complicada", afirmou.

A passagem pela Academia de Futebol não apagou a identificação com o Vasco, clube formador e pelo qual conquistou títulos expressivos, como duas edições do Campeonato Brasileiro, em 1997 e 2000, e a Libertadores de 1998. A história, porém, fez dele um personagem com credenciais nos dois lados da semifinal.

Preferência familiar

A relação de Leila Pereira com o Vasco tem outra natureza. Nascida no Rio de Janeiro, a presidente do Palmeiras, cujo sotaque não nega, cresceu em Cabo Frio, em uma família na qual o futebol tinha uma preferência bem definida: o pai e os dois irmãos eram torcedores cruzmaltinos.

Em entrevista ao UOL, a empresária explicou como a proximidade familiar alimentou os comentários sobre uma possível torcida pelo Vasco. A dirigente faz questão de negar a associação. "Não sou vascaína. Não. Deixo claro isso", afirmou.

Quando criança, Leila acompanhava os familiares em passeios ao Maracanã. O pai a levava com os irmãos para assistir aos jogos. Segundo ela, o vínculo com o esporte não nasceu de uma escolha pelo clube de São Januário.

A aproximação com o Palmeiras veio por influência do marido, José Roberto Lamacchia, palmeirense desde a infância. Leila conheceu o empresário ainda jovem e passou a acompanhar o clube por causa dele. A relação cresceu até se transformar em uma parceria empresarial. Posteriormente, na chegada da dirigente à presidência alviverde.

A identificação é tamanha que ela também rebateu as dúvidas sobre a paixão pelo time paulista: "Eu sou mais palmeirense que o meu marido", garante.

Cordialidade rival

As histórias se cruzaram presencialmente em 10 de outubro de 2023. Naquele ano, Pedrinho era candidato à presidência do Vasco e cumpria uma agenda de reuniões em São Paulo. Uma das visitas foi à Academia de Futebol do Palmeiras, onde reencontrou ambientes que conhecia dos quatro anos em que defendeu o clube.

Recebido por Leila Pereira, o então candidato presenteou a dirigente com uma camisa do Vasco. O registro do encontro foi publicado nas redes sociais do ex-jogador. Na ocasião, Pedrinho agradeceu à presidente pela recepção e destacou a estrutura do centro de treinamento palmeirense.

A fotografia dos dois segurando a camisa cruzmaltina ganhou repercussão entre torcedores dos dois clubes. Para os vascaínos, a cena tinha um ídolo do clube em visita à dirigente palmeirense. Entre os alviverdes mais xiitas, o presente provocou brincadeiras sobre a suposta ligação de Leila com o rival carioca.

Três anos depois, a imagem ganha novo significado. Pedrinho e Leila voltam a ocupar lados opostos de uma disputa entre Vasco e Palmeiras, agora com a responsabilidade de representar institucionalmente os clubes em uma semifinal nacional.

A história não transforma a presidente palmeirense em vascaína nem diminui a identificação de Pedrinho com o clube que defendeu. Apenas acrescenta uma camada curiosa ao confronto: o dirigente cruzmaltino comemorou um título com a camisa alviverde, enquanto a mandatária alviverde tem raízes familiares fincadas em São Januário. Inclusive, agora. Enteado de Leila, Marco Faria Lamacchia está comprando a SAF do Vasco e promete um novo tempo ao clube em 2027.

No futebol, as camisas definem os lados. As histórias, nem sempre.

Como ganhou por 1 x 0 o duelo de ida, há uma semana, o Palmeiras pode jogar no Rio pelo empate para avançar à sexta final de Copa do Brasil, torneio em que busca o penta: foi campeão em 1998, 2012, 2015 e 2020. Campeão em 2011 e vice em 2006 e no ano passado, o Vasco deseja disputar a final da competição pela quarta vez. Para isso, tem de vencer por dois gols de margem. Ou por um para que a disputa seja definida nos pênaltis.