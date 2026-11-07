Filho de Felipe Massa, Pipo Massa é campeão da Porsche Cup em Interlagos

Pipo Massa sagrou-se campeão da Porsche Carrera Cup Rookie neste sábado, em Interlagos. Em sua primeira temporada no automobilismo, o piloto do carro #19 garantiu a primeira conquista da carreira no autódromo onde o pai, Felipe Massa, fez história na Fórmula 1.
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O jovem de 16 anos cravou a pole position da categoria na sexta-feira, ocupando o oitavo lugar do grid geral. Para assegurar o troféu, ele precisava somente completar a prova sem sofrer desclassificação.
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Decisão sob chuva em São Paulo
A chuva na capital paulista impediu a bandeira verde, e a corrida aconteceu com safety car na pista. Pipo largou e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na Rookie, mantendo a oitava posição na classificação geral.
O resultado coroa uma campanha consistente, com sete vitórias em 11 provas disputadas até aqui. O desempenho marca uma mudança recente de rumos, já que há cerca de um ano e meio o jovem priorizava o futebol e não o automobilismo.
"Estou muito feliz e muito grato a todos que me apoiaram e torceram por mim nessa caminhada: amigos, família, patrocinadores, todo mundo. Estou só começando, tenho muito a aprender, mas começar ganhando é bom demais", comemorou Pipo.
O competidor também avaliou o impacto das condições meteorológicas na prova decisiva. "Hoje, não teve corrida, então o título é fruto do que fizemos durante todo o campeonato", completou.
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Histórico familiar no circuito
A celebração acontece no mesmo circuito onde Felipe Massa construiu marcas expressivas, somando três pole positions em 2006, 2007 e 2008, além de duas vitórias conquistadas em 2006 e 2008.
"Ah, é incrível a vida nos proporcionar momentos assim. Pipo fez um grande trabalho durante toda a temporada. Mereceu demais esse título. Só tenho que parabenizá-lo e só posso agradecer ao automobilismo, que me deu muito mais do que sonhei, e a esse lugar, que é Interlagos, que sempre foi a minha casa e agora posso dizer que é a nossa casa", declarou Felipe.
Pipo volta à pista neste domingo para a última corrida da temporada 2026 do campeonato sprint da Porsche Carrera Cup. A largada está prevista para as 10h45.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.