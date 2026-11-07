Superliga feminina: Brasília vence um set, mas deu Praia no cerrado

O time candango saiu na frente, mas o atual campeão Praia Clube dominou os três sets seguintes, bloqueou as candangas e manteve a invencibilidade do time mineiro - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O que parecia impossível aconteceu na noite deste sábado na 708/908 Sul. O Brasília ainda não havia vencido um set na temporada 2026/2027 da Superliga feminina de vôlei. O time da capital surpreendeu ao começar na frente do atual campeão Praia Clube no Ginásio da Federação, mas o hiperfoco inicial não bastou para deter o favoritismo da equipe mineira na derrota por 3 sets a 1. As parciais foram de 25/23, 17/25, 13/25 e 20/25.

"A gente tem trabalhado bastante, fizemos um primeiro set muito bom, mas nos perdemos nos outros. Estou feliz com o que apresentei hoje, errei bolas que não deveria, mas estamos aqui para aprender", disse a oposta Karen do Brasília Vôlei depois da partida. O próximo compromisso da equipe do técnico Aguinaldo Santos será contra o Brusque-SC.

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Destaque do Praia Clube na partida, Macris mudou o rumo da partida e foi eleita a melhor em quadra. "Isso se deve ao poder da equipe. Contamos com o grupo e todas entregaram o melhor. Precisamos seguir fazendo bem o nosso trabalho para não sobrecarregar ninguém. Precisamos contribuir da melhor maneira", disse a experiente jogadora de 37 anos.

Com o resultado, o Brasília acumula a quarta derrota nesta edição, porém, é preciso ponderar: a tabela foi terrivél para as representantes do Distrito Federal. Todos os confrontos foram diante de adversárias candidatas ao título: Osasco, Flamengo e Minas. Portanto, todos os resultados são normais no campeonato à parte da equipe candanga: a permanência na elite. O Praia está invicto em terceiro com quatro vitórias. O Brasília amarga a vice-lanterna.

De casa nova devido à roforma do Ginásio do Sesi, em Taguatinga, o Brasília teve apoio maciço da torcida e foi ao limite no primeiro set e entregou uma belíssima atuação aos ao publico com exibições impecáveis das ponteiras Manu e Milca e da oposta Karen.

A força-tarefa para vencer o primeiro set desgastou o Brasília Vôlei fisicamente. Compreensível. O nível caiu na segunda parcial e o Praia Clube se impôs por 17/25. A competitividade das donas da casa caiu de vez no terceiro período. O time mineiro fez 13/25.

Cobradas pelo técnico Aguinaldo Santos, as jogadoras do Brasília reequilibraram o quarto set, propuseram um rali ponto a ponto, mas o Praia Clube controlou o set e fechou o período em 25/20 com uma grande exibição da oposta Sabrina e da levantadora Macris em solo candango.