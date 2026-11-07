NBB: Brasília domina o Caxias do Sul e volta a vencer: 76 x 55

Augusto esteve em quadra em 23 dos 42 minutos da partida e ajudou o Brasília Basquete a derrotar o Caxias do Sul na Serra Gaúcha - (crédito: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

A turnê do Brasília pelo Rio Grande do Sul no Novo Basquete Brasil (NBB) começou com vitória neste sábado na Serra Gaúcha. Os extraterrestres derrotaram o Caxias do Sul por 76 x 55 e encerraram a sequência de três maus resultados contra o Minas, em Belo Horizonte, e os cariocas Botafogo e Flamengo na capital. O resultado impulsiona o time candango a buscar mais um triunfo nesta segunda-feira contra o União Corinthians, em Santa Cruz do Sul. Os candangos acumulam quatro vitórias e três derrotas no torneio. Cylla (Brasília) e NK (Caxias) foram os cestinhas com 16 pontos cada.

Superior desde a bola ao alto, o Brasília assumiu o controle do jogo no primeiro quarto. A exibição inspirada do ala-armador Martín Fernández. Eficiente nos arremessos de três, o argentino foi o responsável pela vitória parcial por 22 x 12 no Ginásio do Sesi.

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O Brasília manteve a intensidade no segundo período. Para cada tentativa de reação do Caxias, o a equipe do DF reagia com cestas, freando uma possível corrida de pontos do adversário. A solidez da defesa dava equilíbrio à trupe de Dedé Barbosa e obrigava o técnico Rodrigo Barbosa a recorrer à campainha e pedir tempo para os ajustes táticos.

Em vez de melhorar, piorou. O Brasília fechou o segundo quarto por 26 x 11 e seguiu para o intervalo com a vitória encaminhada por 48 x 23 em uma apresentação segura. Fernández descansou com 13 pontos. Naka contribuiu com sete para os anfitriões.

Nem mesmo o melhor quarto do Caxias do Sul conseguiu deter o Brasília. A equipe gaúcha voltou disposta a acelerar o jogo, mas o time candango não perdoava. Devolvia o incômodo com cestas e mantinha a larga distância de segurança no placar. Apesar do placar apertado no período (23 x 19), os extraterrestres ganhavam por 71 x 42.

Com 29 pontos de frente, o técnico Dedé Barbosa aproveitou o último quarto para fazer um rodízio no elenco e aumentar a minutagem dos jogadores menos usados. Era questão de tempo para administrar o resultado e voltar a vencer depois de três derrotas: 76 x 55.

Semifinalista na temporada passada, o reformulado Brasília voltará à quadra na segunda-feira, às 19h30, no Ginásio Poliesportivo Arnão. Na sequência, o Brasília trocará a chave do torneio nacional para a Liga Sul-Americana. A delegação viaja para Medellín, sede do Grupo E do torneio continental contra Flamengo, Boca Juniors da Argentina e Paisas Basketball da Colômbia, de 13 a 14 de novembro. Com isso, só retornará ao NBB no próximo dia 22 contra o Pato Basquete, no Ginásio Nilson Nelson.

