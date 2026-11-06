Fora de casa, Fluminense bate o Vitória e se consolida no G4

No jogo isolado que encerrou a 34ª rodada do Brasileirão na noite desta sexta-feira (6), o Fluminense garantiu mais três pontos para se manter de vez no G4. Com gols de Savarino, Canobbio e Castillo, o Tricolor aproveitou um fragilizado e nervoso Vitória para vencer por 3 a 0, em pleno Barradão, e complicar a vida do time baiano, que segue ameaçado e na briga contra o rebaixamento.

Com o triunfo, o Fluminense chega a 57 pontos, termina a rodada na 4ª colocação na tabela do Brasileirão, com três pontos de vantagem para o Bahia, primeiro time fora do G4. Já o Vitória, com mais um revés, cai para a 15ª posição, com 38 pontos, apenas um de distância para o Corinthians, primeiro time do Z4.

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Fluminense é eficiente e letal

Os 45 minutos iniciais no Barradão foram de emoções distintas para os torcedores do Vitória e do Fluminense. O Rubro-Negro fez 15 minutos iniciais muito fortes e chegou a ter uma sequência de escanteios perigosos para tentar abrir o placar. Contudo, o ímpeto do Leão durou apenas 15 minutos. Na primeira vez em que desceu ao ataque de forma organizada, o Fluminense trocou passes de pé em pé até que Canobbio achou Savarino na pequena área, e o camisa 11 tocou na saída de Lucas Arcanjo para abrir o placar.

Senhor do jogo, o Fluminense passou a comandar as ações da partida e aproveitou o nervosismo do Vitória. O Leão passou a errar bastante e deixar espaços, e foi neste momento que o Tricolor marcou o segundo. Depois de chances perdidas por Hulk e por Canobbio, o uruguaio se redimiu já na reta final do primeiro tempo. Nonato achou um lindo passe entre as linhas e Canobbio, na saída de Arcanjo, cavou com muita categoria e marcou o segundo gol tricolor.

Tricolor administra e controla o jogo

Na etapa final, o Fluminense deu a bola para o Vitória para seguir aproveitando os erros do time baiano para matar o jogo. O Leão tentou de todas as formas marcar um gol para voltar para a partida e trazer a torcida para incendiar o jogo. Contudo, o Vitória tropeçou nas suas limitações e pecou nas tomadas de decisões – Fábio, por exemplo, não fez nenhuma defesa difícil.

Por outro lado, o Fluminense teve suas chances, mas só foi matar de vez a partida já nos acréscimos do segundo tempo. Castillo fez linda jogada individual, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio para dar números finais ao jogo no Barradão. Três pontos na bagagem tricolor de volta para o Rio de Janeiro.

Próximos compromissos

Após o duelo desta sexta-feira, as equipes entrarão na pausa do Brasileirão para a Data Fifa. Desse modo, Vitória e Fluminense só voltam a entrar em campo daqui a duas semanas. O Leão joga na quinta-feira, dia 19 de novembro, quinta-feira, às 19h30, no Barradão, recebendo o Red Bull Bragantino. No mesmo dia, o Tricolor terá um novo compromisso fora de casa, desta vez diante do São Paulo, no Morumbis, mas às 21h30 (de Brasília).

VITÓRIA 0x3 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro 34ª rodada

Local: Barradão, Salvador (BA)

Data e hora: 06/11/2026, às 20h (de Brasília)

Público: 20.142 presentes

Renda: R$ 506.000,00

Gols: Savarino, 15’/1ºT (0-1); Canobbio, 42’/1ºT (0-2), Castillo, 45’/2ºT (0-3)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Matheusinho, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Lucas Silva, intervalo), Baralhas e Emmanuel Martínez (Vitor, 33’/2ºT); Matheuzinho (Renato Kayzer, 18’/2ºT), Erick e Renê (Alex Bruno, 33’/2ºT). Técnico: Cléber dos Santos.

>FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, 36’/2ºT), Freytes, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta (Ganso, 23’/2ºT); Savarino (Serna, 36’/2ºT), Canobbio (Soteldo, 41’/2ºT) e Hulk (Castillo, 23’/2ºT). Técnico: Marcão.

>Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Matheusinho, Lucas Silva (VIT)