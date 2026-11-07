Candangão 2027: oito dos 10 clubes já têm técnicos definidos; veja lista

Tá chegando a hora! Atual bicampeão candango pelo Gama, Luis Carlos Souza buscará o tri em ano de calendário cheio com a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro - (crédito: Filipe Fonseca/Gama)

A dois meses do início do Campeonato do Distrito Federal, oito dos 10 candidatos ao título na elite em 2027 têm técnico definido para a nova temporada. A Federação convocou arbitral para a próxima terça-feira para a validação do calendário, do regulamento e o sorteio dos confrontos da primeira fase da competição doméstica. A proposta a ser debatida pelos clubes é largada em 9 de janeiro e final em 6 de março.

Atual bicampeão do Candangão, o Gama iniciará a caça ao tricampeonato sob a batuta do técnico Luis Carlos Souza. Protagonista das conquistas em 2025 e em 2026 e do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, ele está mantido no cargo para 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Vice-campeão no ano passado, o Sobradinho anunciou Laecio Aquino para a campanha em busca do tetracampeonato. O Leão da Serra conquistou o Candangão nas temporadas de 1985, 1986 e pela última vez na versão de 2018.

Terceiro colocado na edição deste ano, o Samambaia terá Lucas dos Reis como dono da prancheta em busca do título inédito. O time esteve perto da primeira final, mas caiu na semi contra o Sobradinho depois de fazer a segunda melhor campanha na primeira fase.

Tricampeão local em 2010, 2012 e em 2024, o Ceilândia encerrou a era Adelson de Almeida. O sucessor do técnico-ídolo do clube é Lucas Isotton. A responsabilidade é proporcional ao poder. O Gato Preto esteve em quatro das últimas 10 finais.

Vice em duas das últimas três edições do Candangão, o Capital ficou fora do mata-mata neste ano depois de perder o título para o Ceilândia em 2023 e para o Gama em 2024. A ambição da taça inédita pertence ao técnico Luizinho Vieira. O treinador chegou ao clube nesta temporada e tem o aval da diretoria para dar sequência ao projeto.

Sexto colocado em 2026, o Brasiliense não disputa a final há três edições. A última presença na decisão foi em 2023 contra o Real Brasília. A expectativa do clube de maior investimento da cidade pelo fim da abstinência de quatro anos sem título está depositada em William de Mattia. Como antecipou o blog Drible de Corpo em 29 de outubro, o profissional foi oficializado pelo Jacaré na última quinta-feira.

Campeão candango em 2023, o Real Brasília tem conversas encaminhadas para iniciar a campanha pelo bi sob a direção do técnico Victor Hugo, o Kaká, com passagem também pelo extinto time feminino do Leão do Planalto. Por enquanto, é a possibilidade.

O Paranoá escapou do rebaixamento em oitavo lugar na edição deste ano. Até a publicação desta matéria, o presidente Kleber Moraes não tinha treinador definido. O Correio segue aberto a atualização caso o clube anuncie o escolhido.

Brasília e Aruc caíram para a segunda divisão no ano passado. As vagas têm donos depois do encerramento da segunda divisão. Campeão da Série B, o Canaã manterá o técnico Jonathan Gabriel no cargo. Vice da Série B, o Taguatinga ainda não tem treinador. Cedido ao clube para o torneio, Lucas dos Reis retornará ao Samambaia. A reportagem entrou em contato com a diretoria, mas ainda não teve resposta.

Os donos da prancheta

Brasiliense: William De Mattia

Canaã: Jonathan Gabriel

Capital: Luizinho Vieira

Ceilândia: Lucas Isotton

Gama: Luis Carlos Souza

Paranoá: a definir

Real Brasília: Victor Hugo, o Kaká

Samambaia: Lucas dos Reis

Sobradinho: Laecio Aquino

Taguatinga: a definir

%MCEPASTEBIN%