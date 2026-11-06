Brasília Vôlei encara Praia Clube com duelo de destaque no passe

A ponteira Milca tem a melhor eficiência no passe entre os jogadores do plantel - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF), na 708/908 Sul, será palco neste sábado, às 18h30, de um dos desafios mais exigentes do Brasília Vôlei na primeira fase da Superliga Feminina. A equipe do Distrito Federal recebe o atual campeão Praia Clube. O duelo contrapõe realidades distintas na tabela e reserva um embate estatístico direto e decisivo logo na primeira bola: a disputa pela eficiência no passe.

Em uma modalidada na qual a precisão do passe determina a velocidade do ataque, o confronto ganha contornos especiais. De um lado estará a líbero Natinha, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e pilar defensivo da equipe mineira. Do outro, a ponteira Milca, principal referência e contratação da equipe brasiliense para a temporada, incumbida da missão de sustentar o passe da casa — e ainda pontuar na rede.

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Segundo dados do ranking oficial de passe da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) — que mensura o percentual de recepções perfeitas em relação ao total de bolas recebidas —, Natinha aparece como a principal passadora do confronto. A líbero do Praia Clube ocupa a sétima colocação geral do torneio, com uma eficiência de 63,8%. A atuação é a garantia de estabilidade para a distribuição de jogo da equipe visitante.





"Eu trabalhei com a Natinha desde a base, 2016, 2017. Ela é fora de série. Joga na Seleção, né. Uma grande líbero. Como se não bastasse a Natinha e o fato de o Praia Clube ser o atual campeão, eles trouxeram de volta a Sofya Kuznetsov, russa"" Aguinado Santos. técnico do Brasília Vôlei, em entrevista ao Correio

Pelo Brasília Vôlei, o destaque no fundamento é a ponteira Milca. Com 1,80m e ampla rodagem por clubes do vôlei europeu, a jogadora de 38 anos lidera a recepção da equipe da capital com 56,4% de eficiência. Embora seja ponteira, ela figura na 16ª posição do ranking nacional e lidera o quesito entre as jogadoras do plantel candango.

O papel de Milca exige um desgaste duplo: além de fechar a linha de passe ao lado de companheiras como Karen (24ª no ranking, com 51,3%) e Vitória (28ª, com 46,6%), a ponteira precisa manter o vigor físico para definir as jogadas de ataque nas extremidades da rede. "A Milca vem ajudando muito no passe, tendo constância, acelerando", elogia o treinador.

O Praia Clube também ostenta profundidade no sistema defensivo. Além de Natinha no fundo, o técnico do time mineiro conta com a sustentação de ponteiras como Drussyla (19ª colocada, com 55,6% de passe) e a sérvia Andrea Mitrovic (22ª, com 52,4%), permitindo que a equipe mantenha um padrão alto de passe mesmo sob pressão do saque adversário.

O Brasília Vôlei tenta surpreender o favorito diante da torcida. Neutralizar o saque mineiro e manter o passe na mão da levantadora será pré-requisito fundamental. O duelo no fundamento passe entre Natinha e Milca promete ser o termômetro de uma partida na qual o controle da primeira bola definirá quem dita o ritmo do jogo na Asa Sul.

"Eu tenho falado para as nossas jogadoras que estamos jogando com honra, e quando é assim as coisas acontecem", prega Aguinaldo Santos. O Brasília Vôlei perdeu nas três rodadas anteriores por 3 sets a 0 para três adversários fortíssimos: Osasco, Flamengo e Minas.

Programe-se

Brasília Vôlei x Praia Clube

Quando: 6/11/2026, sábado

Horário: 18h30

Local: Ginásio da Federação de Vôlei do DF (708/908 Sul)

Ingressos: esgotados

Transmissão: SporTV 2