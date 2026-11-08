Palmeiras elimina o Vasco nos pênaltis e volta à final da Copa do BR

Piquerez fez o gol do Palmeiras no tempo normal; Verdão está na final após seis anos - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

O Palmeiras está de volta à final da Copa do Brasil. Fora desde 2020, quando inclusive conquistou o torneio pela última vez, o Verdão alcançou a vaga nos pênaltis (5 a 4) após perder por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, neste domingo (8/11). Lá, enfrentará o Grêmio na reedição da final de 2020, quando foi campeão pela quarta vez.

Quem saiu na frente foi o Cruz-Maltino, com Colidio. Piquerez, porém, recolocou o Verdão à frente na disputa com um golaço na etapa final. Puma levou a decisão para os pênaltis após belo gol, com a partida terminando em 2 a 1. Nas cobranças, Carlos Miguel pegou duas vezes e garantiu a vaga.

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Primeiro tempo

O Palmeiras criou perigo logo com 2?. Piquerez cruzou da esquerda, Léo Jardim rebateu mal, mas Maurício pegou ainda pior na bola, mandando para fora. O Vasco respondeu na sequência: Lescano, de fora da área, arriscou e obrigou Carlos Miguel a jogar para escanteio. O jogo era lá e cá. Em jogada para lá de característica do Verdão, Arias abriu na ultrapassagem para Piquerez, que chegou cruzando de primeira. Flaco López, após lindo movimento dentro da área, acertou o travessão de Léo Jardim, aos 9?.

E o roteiro realmente era de semifinal de Copa do Brasil. Aos 15?, o Palmeiras voltou a mandar uma na trave, em jogada individual de Arias. Com espaço, ele cortou para a direita e arriscou, acertando o pé do poste esquerdo. Desta vez, a resposta vascaína fez São Januário ferver. Thiago Mendes puxou contra-ataque e acionou Cuiabano. O lateral ganhou de Giay na força e cruzou rasteiro, com Colidio chegando de primeira, de esquerda, para marcar um lindo gol, aos 16?.

Polêmica, e milagre de Jardim

O jogo ficou paralisado por cerca de três minutos para atendimento de Jhon Arias, que sofreu entrada brusca de Gabriel Pereira. O zagueiro do Vasco levou amarelo, mas os jogadores do Palmeiras pediram intervenção do VAR – o que não ocorreu. Pouco depois, aos 27?, Léo Jardim apareceu para realizar um milagre. Flaco López ganhou de cabeça, e Maurício, em posição legal, ficou de cara para o gol, cabeceando para baixo. O arqueiro vascaíno fez uma intervenção impressionante.

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Tensão no ar em São Januário

Os times voltaram para a etapa final na mesma pegada. Cada bola era a última. E coube ao Palmeiras fazer o gol do empate, com Piquerez. Ele recebeu na esquerda, superou Paulo Henrique e bateu de direita, no ângulo de Léo Jardim, que nada pode fazer, aos 9?. Pedro Emanuel, então, buscou mudanças, retirando o próprio PH e o zagueiro Gabriel Pereira e mandando o Vasco para o ataque. Puma entrou na vaga do lateral, enquanto Brenner foi a campo, com Sosa virando zagueiro. A melhor chance foi com Puma após cruzamento veloz da esquerda. O uruguaio, no entanto, pegou mal.

A reposta de Abel Ferreira foi com mexida tripla, convocando Andreas, Vitor Roque e Arthur. Mas quem chegou ao gol foi o artilheiro do Vasco no ano. Andrés Gómez fez linda jogada e sofreu falta na quina da área. Lescano rolou de calcanhar, e Puma Rodriguez chegou batendo de primeira em jogada ensaiada. A bola passou pela barreira e morreu no fundo do gol de Carlos Miguel, aos 31?. Os times, nervosos e acumulando amarelos (foram nove ao todo) não conseguiram tirar o 2 a 1 do placar. Decisão nos pênaltis.

Pênaltis

Vitor Roque iniciou as cobranças com perfeição, superando Léo Jardim, que foi na bola. Lescano, por sua vez, desperdiçou a primeira batida do Vasco: Carlos Miguel fez grande defesa à sua esquerda. Gustavo Gómez, no ângulo, não deu chances a Jardim.

Thiago Mendes converteu a primeira para os donos da casa. Sosa soltou uma pancada no meio do gol e fez 3 a 1 para o Palmeiras. O xará argentino do Vasco também marcou. Com categoria, Andreas Pereira deslocou Léo Jardim. Colidio fez o terceiro para o Cruz-Maltino, e o goleiro deu sobrevida ao pegar a batida de Giay. Puma confirmou o empate, levando a decisão para as alternadas. Sem pressa, Marlon Freitas botou no cantinho. Carlos Miguel voltou a brilhar ao pegar a cobrança de Andrés Gómez.

Próximos passos

Agora, o Vasco se vira para o Brasileirão. Enquanto a maioria dos clubes descansará durante as próximas semanas, o Cruz-Maltino faz o jogo adiado da 21ª rodada contra a Chapecoense, dia 14 (domingo), às 20h30 (de Brasília). A equipe carioca surge na 13ª posição, com 41 pontos, e pode praticamente selar a permanência na elite em caso de vitória.

Já o Palmeiras repousa, mas segue preparação para uma sequência pesada e importante. Afinal, são três compromissos pelo Brasileirão antes da grande final da Libertadores, contra o Estudiantes (ARG). Primeiro, o time de Abel Ferreira enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, dia 18, pela 35ª rodada do Brasileiro. A partida seguinte, dia 21, é a "final" contra o Flamengo, pela #36, no Nubank Parque. Por fim, duelo contra a Chapecoense, dia 24, em Chapecó. A final da Liberta é apenas no dia 28, um sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).

VASCO 2 (4) x (5) 1 PALMEIRAS

Copa do Brasil Semifinal (volta)

Data e horário: 8/11/2026 (domingo), às 17h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Público Presente: 21.275 presentes

Público pagante: 20.416 pagantes

Renda: R$ 2.474.907,00

Gols: Colidio, 16’/1ºT (1-0); Piquerez, 9’/2ºT (1-1); Puma Rodriguez, 31’/2ºT (2-1);

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 20’/2ºT), Gabriel Pereira (Brenner, 20’/2ºT), Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton, 45+2’/2ºT) ; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte (David, 35’/2ºT) . Técnico: Pedro Emanuel.

PALMEIRAS: : Carlos Miguel; Murilo (Bruno Fuchs, 38’/2ºT), Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Maurício (Andreas Pereira, 25’/2ºT) e Piquerez (Sosa, 34’/2ºT); Arias (Arthur, 25’/2ºT) e Flaco López (Vitor Roque, 25’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões Amarelos: Gabriel Pereira, Thiago Mendes, Fuzato (fora de campo), Gómez, Cuiabano (VAS); Maurício, Arias, Marcelo Lomba (fora de campo), Barboza, Marlon Freitas (PAL)