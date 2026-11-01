Palmeiras vence o Vasco e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil

Maurício anotou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco pela Copa do Brasil - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

No jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras bateu o Vasco por 1 x 0, no Nubank Parque. Assim, o gol de Maurício, ainda no primeiro tempo, deu a vantagem para os comandados de Abel Ferreira, que agora só precisam de um empate em São Januário, no domingo (8/11), às 17h, para avançar à final. Quem avançar enfrentará Atlético-MG ou Grêmio na decisão, que será em jogo único, no Mané Garrincha.

O próximo compromisso do alviverde será na quinta-feira (5/11), diante do Remo, às 19h30, no Nubank Parque, pelo Brasileirão. O cruzmaltino, por sua vez, estará na Arena da Baixada, quarta-feira (4), às 19h30, contra o Athletico, também pela 34ª rodada.

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Desde o primeiro minuto, os donos da casa pressionaram e levaram perigo. Na primeira oportunidade, Maurício acionou Flaco López, que chegou à linha de fundo e chutou para o gol. Contudo, Léo Jardim se esticou e, no cantinho, espalmou, enquanto Robert Renan mandou para escanteio.

Em seguida, Murilo encontrou Giay com liberdade no lado direito. O argentino ergueu a cabeça e cruzou rasteiro para Flaco, que se antecipou à marcação, contudo finalizou para fora. O lateral teve uma chance clara, quando o goleiro do Vasco saiu mal de sua meta, e a bola sobrou para o argentino, que finalizou por cima.

Com mais volume de jogo, o Palmeiras abriu o placar no Nubank Parque. Arias conseguiu deixar três marcadores para trás e tocou para Marlon Freitas. Assim, o volante encontrou Maurício, que encheu o pé e estufou a rede. No lado do cruzmaltino, Adson teve liberdade para bater para o gol, mas a bola desviou e ficou fácil para Carlos Miguel.

Ainda no primeiro tempo, Flaco apareceu no lado direito, enquanto Léo Jardim deixou sua meta e ficou na marcação. a bola, então, sobrou para Giay, que cruzou para Arias cabecear para fora. Do outro lado, Paulo Henrique cruzou em direção à área e achou Lescano, que finalizou no canto.

Na volta do intervalo, Adson driblou Barboza e chutou com perigo. Na sequência, Lucas Evangelista recuou para Carlos Miguel, que teve que chutar para longe em cima da linha.

Em rápida jogada do Vasco, Lescano apareceu na área e reclamou de um possível pênalti, quando a bola tocou na mão de Barboza. No entanto, o árbitro Anderson Daronco mandou a partida seguir.

Por cima, Gustavo Gómez tocou de cabeça e mandou na rede pelo lado de fora. Flaco, então, tabelou com Giay e cruzou para a área, nas mãos de Léo Jardim. Pelo lado do cruzmaltino, Bruno Duarte parou em Carlos Miguel, enquanto Cuiabano recebeu um belo passe de Lescano, mas desperdiçou a chance.

Após cruzamento, Piquerez cabeceou com perigo. O cruzmaltino revidou, quando Bruno Duarte teve liberdade pela esquerda e cruzou para Colidio, que não conseguiu alcançar a bola. O argentino, por sinal, achou Cuiabano, que obrigou Carlos Miguel a fazer grande defesa. Já Saldivia derrubou Vitor Roque, foi expulso e deixou o Vasco com um a menos.

Por fim, Belé recebeu livre, dominou e chutou para o gol, em cima de Léo Jardim. Apesar de ter um jogador a mais na reta final da partida, o Palmeiras não conseguiu ampliar, mas leva a vantagem para o próximo encontro, que será em São Januário.

PALMEIRAS 1 x 0 VASCO

Copa do Brasil – Semifinal (Jogo de ida)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 01/11/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Gols: Maurício 23’/1ºT (1-0)

Público: 40.570

Renda: R$ 4.497.644,55



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Barboza (Arthur 25’/2ºT); Giay (Erick Belé 40’/2ºT), Lucas Evangelista (Andreas Pereira 16’/2ºT), Marlon Freitas, Maurício (Vitor Roque 25’/2ºT) e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano – intervalo); Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique 19’/2ºT); Adson (Brenner 19’/2ºT), Colidio (Gabriel Pereira 35’/2ºT) e Bruno Duarte (Hinestroza 30’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel



Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Lucas Evangelista e Barboza (PAL); Saldivia, Lescano e Lucas Piton (VAS)

Cartões Vermelhos: Saldivia (VAS), aos 32 minutos do segundo tempo