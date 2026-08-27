Flaco brilha, Palmeiras bate o Santos e abre vantagem nas quartas

Com bom futebol diante de sua torcida, o Palmeiras venceu o Santos por 3 a 0 e construiu boa vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Flaco López (2) e Andreas Pereira sacramentaram o triunfo alviverde, no Nubank Parque. Agora, na próxima quarta-feira (2/9), na Vila Belmiro, o Verdão pode até perder por dois gols de diferença que avança às semifinais.
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O próximo compromisso do Alviverde será no domingo (30), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Maião, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe, por sua vez, entra em campo no mesmo dia, porém mais cedo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada.
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Chances em cada lado
Antes da bola rolar, Allan foi homenageado antes de se transferir para o Manchester City. O atacante acertou sua transferência para o clube inglês em uma negociação de 40 milhões de euros, cerca de R$ 240 milhões na cotação atual.
Depois de uma cobrança de falta de Piquerez, Gustavo Gómez tentou se antecipar à defesa, mas cabeceou para fora. Os donos da casa foram mais efetivos no primeiro tempo, tanto que levaram perigo ao gol de Brazão. Vitor Roque foi um desses jogadores, que recebeu na frente da área e finalizou para boa defesa do arqueiro.
Na primeira boa chegada do Peixe, Igor Vinícius e Gustavinho tabelaram. A bola, então, sobrou para o lateral, que mesmo sem ângulo, tentou o chute ao gol de Carlos Miguel, mas mandou para fora.
Argentino Inspirado
Inspirado na temporada, Flaco López arriscou de fora da área. A bola passou por baixo das pernas de Luan Peres e carimbou o canto de Brazão para tirar o zero do placar. No fim da primeira etapa, Arias acertou um passe preciso para Vitor Roque, que pegou mal na bola e desperdiçou uma ótima chance.
Luan Peres recuperou a bola e acionou Rollheiser. O argentino devolveu para o defensor, que levou perigo à meta de Carlos Miguel, mas a bola foi por cima. Em outro momento, Vitor Roque finalizou, mas Brazão salvou e espalmou e, na sequência, correu para ficar com a bola.
Garçom marca
Maurício fez uma bela jogada individual pela esquerda ao driblar Igor Vinicius e Gustavinho. O meia, então, cruzou para Arias, que mandou de cabeça para fora. Ainda no primeiro tempo, o colombiano passou por Barreal e deixou com Marlon Freitas, que parou em Brazão. Assim, no rebote, Andreas Pereira apareceu sozinho e ampliou o marcador.
Artilheiro no segundo andar
Na volta do intervalo, Arão apareceu sozinho, mas não aproveitou e tocou, de ombro, para fora. Após vacilo defensivo do Peixe, Giay ficou na cara do gol, mas desperdiçou a chance.
Além do lateral, Maurício também ficou de frente para Brazão. O meio-campista teve liberdade para invadir a área e tentar por cobertura, mas sem direção. Depois de um belo cruzamento de Giay, Flaco López subiu mais que Lucas Veríssimo e estufou a rede de Gabriel Brazão.
Arias fez uma jogada individual ao driblar dois marcadores, Luan Peres e Veríssimo em sequência. O colombiano, então, rolou para Vitor Roque, que desperdiçou mais uma chance. Nesse sentido, no rebote, o camisa 11 tocou para Piquerez, que também perdeu. O Peixe até tentou descontar, mas Carlos Miguel afastou o perigo e segurou o bom resultado o Palmeiras no dia do aniversário do clube.
PALMEIRAS 3 x 0 SANTOS
Copa do Brasil – Quartas de final (Jogo de ida)
Data e horário: 26/8/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
Gols: Flaco López 33’/1ºT (1-0); Andreas Pereira 44’/1ºT (2-0); Flaco López 15’/2ºT (3-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez (Barboza – intervalo) e Piquerez; Marlon Freitas (Lucas Evangelista 36’/2ºT), Andreas Pereira e Maurício; Arias (Felipe Anderson 40’/2ºT), Vitor Roque (Heittor 29’/2ºT) e Flaco López (Emiliano Martínez 36’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Davizinho 20’/2ºT), Lucas Veríssimo (Oliva 23’/2ºT), Luan Peres e Escobar; Willian Arão, João Schmidt (Gabriel Bontempo – intervalo), Gustavo Henrique, Barreal e Rollheiser (Rony – intervalo); Caballero (Gabigol – intervalo). Técnico: Cuca.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Correa Farinha (RJ)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Andreas Pereira e Barboza (PAL); Caballero e Rony (SAN)
Cartões Vermelhos: Não teve
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