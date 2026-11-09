Conheça a seleção de Singapura, rival do Brasil nesta Data Fifa

Time posado da seleção de Singapura. Nesta Data Fifa, enfrentará, em casa, Paraguai e Brasil - (crédito: Foto: Foto: Associação de Futebol de Singapura )

A Seleção Brasileira já está em Singapura, cidade-Estado asiática, para os amistosos contra Japão e a própria seleção local, em jogos nos dias 14 e 17, respectivamente, no Estádio Nacional. Brasil e Japão são seleções relevantes e representativas, com participações em Mundiais e títulos continentais. Já Singapura tem uma seleção nanica.

Afinal, Singapura jamais participou de uma Copa ou ficou no Top 100 da Fifa. As principais conquistas são da Asean Cup, competição entre seleções do Sudeste Asiático, uma das regiões com futebol mais fraco do planeta. Das 11 seleções que jogam esta competição, nenhuma está entre as 90 melhores do Ranking da FIFA (a Tailândia é a 93ª). Nenhuma jamais entrou no Top 40 (a Tailândia chegou a 43 em 1998).

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De 16 edições da Asean, ganhou 4 (1998, 2004, 2007, 2012), o mesmo que o Vietnã e atrás da Tailândia (7). No momento, ocupa apenas a 149ª do ranking da FIFA. Posição inferior à da Índia, que o Brasil enfrentou em ritmo de treino na Data FIFA passada e goleou por 4 a 0. Vem nova goleada aí?

Técnico de Singapura fala sobre jogo com o Brasil

A seleção é treinada por Gavin Lee desde abril. Ele tem 36 anos, chegou a jogar em categorias de base, mas desde os 21 anos trabalha como auxiliar e, depois, técnico. Não teve sucesso na primeira competição importante em 2026. Afinal, Singapura caiu na primeira fase da ASEAN Cup, realizada entre setembro e outubro.

Para esta Data FIFA, o comandante convocou e, 4/11, 24 jogadores para os jogos com Paraguai (33º da Fifa) e Brasil (6º). Ele disse que aproveitará a oportunidade para testar alguns que não chamou para a Asean Cup, mas podem estar na Copa da Ásia (em janeiro de 2027).

Enfrentar Paraguai e Brasil, seleções de alto nível, será ótimo. Afinal, estes são exatamente o tipo de testes de que precisamos para continuar nos esforçando. Para abraçar o desconforto e trabalhar para chegar à Copa da Ásia como a melhor versão possível de nós mesmos, disse Gavin Lee, que, após pedir presença maciça do torcedor nos jogos para lotar os 50 mil lugares do Estádio Nacional, completou:

Estamos comprometidos em dar o nosso melhor sempre que entrarmos em campo. Assim, mostraremos por meio de nossas atuações, o que significa representar Singapura.

Os convocados

Em relação à seleção dos 24 convocados, dez jogam no time mais rico do país e atual bicampeão, o Lion City Sailors. Apenas dois jogam fora do país: Harhys Stewart (na Tailândia, no Chiangrai) e o defensor Baharudin (na Malásia, no Selangor, mas na reserva). O jogador que tem status de ídolo é o zagueiro Hariss Harun. Tem 35 anos e 148 jogos pela sua seleção. Ganhou vários títulos nacionais e atualmente defende o Lion City Sailors.

Lista dos 24 convocados

Goleiros

Izwan Mahbud – Young Lions

Ridhuan Barudin – Hougang United

Syazwan Buhari – Tampines Rovers

Defensor

Hariss Harun- Lion City Sailors

Joshua Pereira – Geylang International

Raoul Suhaimi- Tampines Rovers

Safuwan Baharudin – Selangor FC (MAS)

Ryhan Stewart – Lion City Sailors

Lionel Tan – Lion City Sailors

Darren Teh – Geylang International

Apoiadores

Joel Chew – Young Lions

Farhan Zulkifli – Lion City Sailors

Hami Syahin – Lion City Sailors

Haziq Kamarudin – FC Jurong

Glenn Kweh – Lion City Sailors

Jacob Mahler – Tampines Rovers

Kyoga Nakamura – Lion City Sailors

Saifullah Akbar – Hougang United

Shah Shahiran – Tampines Rovers

Song Uiyoung – Lion City Sailors

Harhys Stewart – Chiangrai United (THA)

Woo Chun Wei – Balestier Khalsa

Atacantes

Ilhan Fandi – Lion City Sailors

Shawal Anuar – Lion City Sailors

Cidade-Estado? Raio-X

Singapura é um país. Mas como todo o pais se resume a suma cidade, por isso ela é considerada uma cidade-estado. Com 719 km², é o 20º menor país do mundo aliás, sua área é menor do que cidades brasileiras como Teresópolis (RJ), Marília (SP) e Juiz de Fora (MG). No entanto, a população é expressiva: são 5,6 milhões de habitantes. E o detalhe é que eles vivem em apenas metade desse território, já que perto de 50% da ilha é ocupada por áreas verdes (parques e reservas florestais) e o espaço vem crescendo ao longo dos anos por meio de projetos de aterramento.

Adota o parlamentarismo. Ostenta o 9º maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do planeta e a maior renda per capita do mundo em Paridade do Poder de Compra: US$ 177 mil (cerca de R$ 975 mil por ano). Assim, uma pessoa ganha por lá em média R$ 81 mil por mês.

Também é uma das nações mais seguras do mundo. Afinal, sua taxa de homicídios é inferior a 0,5 por 100 mil habitantes, sustentada por punições severíssimas. Trafico e posse de drogas é pena de morte por enforcamento. Além disso, figura consistentemente entre os lugares menos corruptos do planeta. Corrupção gera multa e prisão automáticas.

Toda essa riqueza e segurança pessoal e corporativa atrai corporações do mundo todo e faz com que bilionários escolham o país como lar. Um exemplo é Eduardo Saverin, o brasileiro mais rico, que fundou o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg. Ele possui uma fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões.