Novorizontino vira sobre Fortaleza e sobe para a Série A

O futebol brasileiro ganhou um novo protagonista neste sábado (7/11). Em uma tarde que ficará eternamente marcada na história do clube e da cidade de Novo Horizonte, o Novorizontino conquistou pela primeira vez o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A classificação inédita veio com emoção, superação e uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 37ª rodada da Série B.

Mesmo diante de um cenário adverso logo nos primeiros minutos, o Tigre do Vale mostrou força, personalidade e espírito de luta para transformar um jogo dramático em uma celebração histórica. Com o resultado, a equipe paulista chegou aos 70 pontos, manteve a liderança da competição e carimbou matematicamente sua presença na elite nacional em 2025, coroando um dos capítulos mais importantes de sua trajetória.

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O jogo

A partida começou de forma turbulenta para os donos da casa. Aos cinco minutos, Nicolas Careca foi expulso após se envolver em uma confusão com Pierre, deixando o Novorizontino com um jogador a menos. Pouco depois, o Fortaleza aproveitou a superioridade momentânea e abriu o placar com Paulo Baya, que recebeu lançamento em profundidade, dominou e finalizou com precisão.

Mas o roteiro da tarde reservava uma reviravolta histórica. Aos 16?, o Fortaleza também perdeu um jogador. Lucas Emanoel recebeu cartão vermelho após revisão do VAR por uma entrada dura sobre Patrick, restabelecendo a igualdade numérica em campo.

A partir daí, o Novorizontino cresceu na partida, impulsionado pela confiança da torcida. Aos 27?, Matheus Bianqui aproveitou rebote dentro da área e deixou tudo igual, reacendendo o sonho do acesso.

O segundo tempo foi de tensão, entrega e esperança. Até que, aos 26 minutos, surgiu o lance que mudaria para sempre a história do clube. Luís Oyama recebeu na entrada da área, escapou da marcação e bateu cruzado, sem chances para João Ricardo, decretando a virada e levando o Jorjão ao delírio.

A situação do Fortaleza ficou ainda mais complicada dois minutos depois, quando Cardona foi expulso ao impedir uma chance clara de gol do Novorizontino. Com vantagem no placar e superioridade numérica, o Tigre administrou os minutos finais enquanto arquibancadas e banco de reservas já viviam a emoção da conquista.

Quando o apito final soou, a festa tomou conta de Novo Horizonte. Jogadores choraram, torcedores cantaram e o estádio explodiu em comemoração. Era o desfecho perfeito para uma campanha memorável. De um clube que sonhou alto, desafiou os favoritos e escreveu seu nome entre os grandes do futebol brasileiro.

Última rodada da Série B

Pela 38ª e última rodada da Série B, o Novorizontino visita o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse, enquanto o Fortaleza recebe o Atletico-GO na Arena Castelão. Os jogos ocorrerão no próximo sábado (14), às 16h30 (de Brasília).