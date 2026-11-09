Thiago Mendes prevê Vasco "mais forte" em 2027 sob nova gestão da SAF

O volante Thiago Mendes mandou um recado à torcida do Vasco após a eliminação nos pênaltis para o Palmeiras, neste domingo (8/11), pela semifinal da Copa do Brasil. No tempo normal, o clube carioca venceu por 2 a 1, mas não conseguiu superar a boa atuação do goleiro Carlos Miguel, da equipe paulista.

O jogador e um dos líderes do elenco agradeceu o apoio dos torcedores que apoiaram a equipe em São Januário no duelo deste domingo. Além disso, projetou um Vasco mais forte em 2027, quando o clube passará por mudanças por conta da SAF. Aliás, o investidor da SAF, Marcos Lamacchia, esteve na arquibancada para acompanhar ao jogo.

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"Temos que agradecer o apoio da nossa torcida, que vem nos incentivando o tempo todo nos dois últimos jogos e nos jogos do Campeonato Brasileiro. Eles vem incentivando a nossa equipe e no ano que vem se Deus quiser vai ser diferente, vamos chegar mais forte e vamos estar brigando por coisas melhores, mas nesse momento não tem como eu falar como vai ser. Temos que estar preparados", afirmou Thiago Mendes.

Carlos Miguel defendeu as cobranças de Lescano e Andrés Gómez para classificar o Verdão. Já no tempo regulamentar, Colidio abriu o placar no início da primeira etapa. Piquerez empatou no segundo tempo, mas Puma Rodríguez fez o gol da virada vascaína na soma dos dois confrontos, levando o jogo para os pênaltis.

Com isso, o Vasco volta a campo no sábado (14), às 20h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada. Caso vença, o Cruz-Maltino ficará a um ponto de chegar aos 45, "número mágico" para escapar do rebaixamento.