Neymar marca presença em jogo da Kings Cup e diz: "Vou jogar em 2030"

Na noite desta segunda-feira (9), Neymar marcou presença para assistir a rodada da Kings Cup Brasil. O camisa 10 do Santos esteve presente na Trident Arena, em Guarulhos, para acompanhar de perto o jogo da Furia, time no qual é um dos dirigentes, diante do Dibrados.

Durante a live de transmissão da partida, Neymar afirmou que pretende disputar um jogo da Kings League quando se aposentar dos gramados profissionalmente. O camisa 10 do Santos projetou que vai participar da liga em 2030.

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"Queria jogar a Kings League um dia. Cabe uma vaguinha na Furia? Sou o presidente, vou jogar em 2030. Será que a galera iria gostar de ver meus companheiros de Santos jogando a Kings League? Nosso time seria eu, Couto, Gabi, Arthur, Cebolinha, nosso incrível Rodinei e Brazão no gol", brincou Neymar.

Neymar perde pênalti

O camisa 10, inclusive, foi chamado para entrar em quadra e bater o "pênalti do presidente" para anotar um gol para a Furia. Contudo, ao contrário do que costuma fazer nos gramados, Neymar bateu o pênalti de esquerda e desperdiçou a cobrança. O lance, no entanto, não fez falta, e a Furia venceu o Dibrados por 7 a 3.

Na última vez em que esteve presente para cobrar o "pênalti do presidente", Neymar converteu a sua cobrança para marcar o gol para a Furia. Entretanto, daquela vez, não ajudou o time a vencer.