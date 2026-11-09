Passagem secreta leva a cofre escondido em mansão de ex-presidente paraguaio

Imóvel de veraneio em San Bernardino foi construído com empréstimos cujas parcelas superavam em seis vezes o salário presidencial de Peña - (crédito: Handout/ATTORNEY GENERAL OF PARAGUAY/AFP )

Uma passagem oculta em um dos quartos da casa de veraneio do ex-presidente paraguaio Santiago Peña levou investigadores a um cofre protegido por uma porta de alta segurança, que não pôde ser aberta durante uma operação de busca e apreensão. A descoberta ocorreu no domingo (8/11), em uma propriedade localizada em San Bernardino, a cerca de 50 quilômetros de Assunção, e integra as investigações sobre o colapso do ueno Bank, instituição financeira ligada ao ex-chefe de Estado.

Peña, de 47 anos, foi destituído da Presidência na sexta-feira (6/11), em meio à crise provocada pela insolvência do maior banco digital do Paraguai. Suspeito de favorecer a instituição com recursos públicos, ele teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado, no sábado (7/11), a um regimento militar da capital paraguaia.

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A propriedade vistoriada pelo Ministério Público está entre os bens investigados pelas autoridades. Conforme informações divulgadas pelo jornal paraguaio ABC, o acesso ao compartimento encontrado pelos agentes depende da passagem por um corredor que começa em um dos quartos da residência e conduz a uma porta escondida atrás de uma parede falsa.

O mecanismo de proteção possui quatro etapas de autenticação, que incluem reconhecimento facial ou de íris, leitura de impressão digital, código PIN e chaves de alta segurança da marca Mul-T-Lock. A complexidade do sistema impediu que policiais e promotores abrissem o cofre durante a diligência, segundo a imprensa local.

Em comunicado, o Ministério Público informou que a operação faz parte da investigação sobre a "suposta prática dos delitos de lesão de confiança, na qualidade de instigador, e administração em proveito próprio, na qualidade de autor".

Empréstimos para construção da mansão

Além das estruturas ocultas encontradas na residência, a origem dos recursos utilizados para construir o imóvel é objeto de questionamentos da Justiça paraguaia. Uma denúncia aponta que Peña teria recorrido ao próprio ueno Bank para financiar a obra, por meio de dois empréstimos contratados em maio de 2024, quando ainda ocupava a Presidência.

Os financiamentos somavam aproximadamente US$ 500 mil, equivalentes a R$ 2,6 milhões na cotação da época. Segundo a Promotoria, as prestações mensais chegavam a US$ 38 mil, cerca de R$ 200 mil, valor quase seis vezes superior ao salário que Peña recebia como presidente.

A relação financeira entre o ex-mandatário e o banco ganhou relevância após a quebra da instituição. Peña integrou o grupo controlador do ueno Bank e permaneceu como acionista até 2025. Agora, os investigadores apuram se ele utilizou recursos públicos para beneficiar a empresa enquanto exercia o cargo.

Crise bancária provocou queda do governo

A destituição de Peña ocorreu poucos dias depois de uma intervenção do Banco Central do Paraguai (BCP) no ueno Bank, determinada na terça-feira (3/11) diante da insolvência da instituição. Com a suspensão das atividades, aproximadamente 3 milhões de clientes, número equivalente à metade da população paraguaia, ficaram impossibilitados de movimentar seus depósitos.

O colapso financeiro desencadeou uma crise política que rapidamente alcançou a Presidência, diante das suspeitas sobre os vínculos de Peña com a instituição e o possível favorecimento do banco durante seu governo.

Pressionado por um processo de impeachment, o então presidente tentou deixar o cargo por meio de uma renúncia na quinta-feira (5/11). A iniciativa, entretanto, foi barrada pelo Congresso, que buscava impedir que ele preservasse benefícios decorrentes de uma saída voluntária.

No dia seguinte, o Senado concluiu um julgamento político acelerado e aprovou sua destituição. Peña foi detido após a decisão e, no sábado (7/11), colocado em prisão preventiva em uma unidade militar de Assunção.

As investigações prosseguem para esclarecer a extensão do envolvimento do ex-presidente nas operações financeiras do ueno Bank, incluindo as condições dos empréstimos destinados à construção da propriedade onde os investigadores localizaram o cofre escondido.