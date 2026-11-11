Mercado da bola agita futebol candango a dois meses do início da temporada

Yuri Mamute chega como reforço importante para o ataque do Ceilândia, que também repatriou o ídolo Romarinho - (crédito: Matheus Dias/Figueirense)

O Campeonato Candango de 2027 tem data de início maracada. O distrital começa em 9 de janeiro e as 10 equipes presentes na elite candanga começam os preparativos para a disputa do torneio. O "vai e vem" no mercado de transferências está a todo vapor e agita o Distrito Federal na largada da pré-temporada. Brasiliense, Ceilândia e Sobradinho são as equipes responsáveis pelas primeiras assinaturas de contrato.

Como grande reforço dentre as equipes da capital, o Ceilândia anunciou a contratação do centroavante Yuri Mamute. O atleta teve grande rodagem pelo futebol brasileiro, com passagens por Grêmio, Náutico e Botafogo, além de ter integrado o Brasil nas categorias de base. Essa é a segunda passagem de Yuri pelo futebol candango. Em 2022, o centroavante vestiu a camisa do Brasiliense e disputou o Candangão de 2023.

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Por fim, o alvinegro também mudou o comando técnico da equipe. Após saída de Adelson de Almeida, Lucas Isotton é o novo treinador do Gato Preto. O comandante estava no Mixto-MT, onde foi campeão estadual em 2026. Dentro de campo, além, da chegada de Yuri Mamute, o Ceilândia anunciou o retorno de Romarinho. O atacante é um dos maiores artilheiros da história do clube e foi campeão candango em 2024.

A equipe que mais promoveu reforços até a publicação dessa matéria foi o Brasiliense. O Jacaré anunciou 11 contratações para a próxima temporada, além de jogadores voltando de empréstimos e a chegada de um novo treinador.

Após saída do técnico Léo Roquete, o Brasiliense confirmou William de Mattia para comandar a equipe na temporada. O treinador é o atual campeão sergipano pela equipe do Sergipe, além de ter ganho o campeonato mato-grossense em 2020 e o paraibano de 2023.

Para a montagem do plantel, o Brasiliense foi incisivo nas contratações. Para o setor defensivo, contratou os zagueiros Carioca, de 26 anos, ex-jogador do Anapólis, e Feliphe Gabriel, que atuava pelo Luverdense. Na lateral, Alex Ruan chega a Brasília vindo do Brusque.

O meio foi a posição mais reforçada para a temporada e dois dos grandes reforços vieram do Capital. Matheuzinho e Rodriguinho disputaram o último Candangão pelo Coruja e, agora, fazem parte do elenco do Brasiliense. Vindo do Rio Branco, Gui Mendes volta ao Jacaré após passar duas temporadas fora do clube. Fechando os reforços da posição, Rafael Tavares chega após disputar a Série C do Brasileirão pelo Amazonas e Ítalo é o novo volante da equipe para suprir a saída do ex-capitão Marcos Júnior.

O setor ofensivo também foi bastante renovado após o Brasiliense sentir a ausência de um camisa nove na última temporada. Vindo do Juventus-SP, Romário é postulante para ser o centroavante titular da equipe. Junto dele, também chegaram Emerson Carioca, Iago Silva e Joãozinho para o ataque.

Diferentemente do Brasiliense, o Gama ainda não promoveu anúncios de novas contratações. O Periquito jogará a Série C do Brasileirão, mas não se movimentou oficialmente no mercado até o momento para a disputa do Candangão.

Entretanto, o Gama renovou contratos de Lucas Piauí, David Lucas e Gabriel Lima. O alviverde espera Felipe Clemente, Willian Júnior e Ramon voltarem de empréstimo no fim da temporada e reintegrarem o plantel de Luís Carlos Souza, que segue no comando técnico da equipe.

Porém, o Gama perdeu dois atletas. O volante Lúcio deixou o time candango e foi oficializado como novo reforço do Jacuipense. O atacante Kenedy, por outro lado, segue no Distrito Federal, mas como jogador do Sobradinho.

Além da chegada do Kenedy, o Sobradinho também se mexeu no mercado. O atual vice-campeão candango terá calendário cheio na próxima temporada e anunciou um novo treinador velho conhecido pela torcida. Laécio Aquino chega ao comando técnico do Leão da Serra após treinar o Camboriú na última temporada. O dono da prancheta jogou pelo Sobradinho em 2013 quando foi artilheiro do Candangão daquele ano. A equipe também confirmou a chegada do lateral esquerdo Mário Henrique e do volante Talisca. A renovação do zagueiro Felipe Kauan também está garantida.

Reforços do Brasiliense

Alex Ruan (lateral), Emerson (atacante), Carioca (zagueiro), Gui Mendes (meia-atacante), Iago Silva (atacante), Joãozinho (atacante), William de Mattia (técnico), Romário (atacante), Rodriguinho (meia), Feliphe Gabriel (zagueiro), Ítalo (volante), Rafael Tavares (meia) e Matheuzinho (meia-atacante)

Reforços do Ceilândia

Yuri Mamute (atacante) e Romarinho (atacante)

Reforços do Sobradinho

Kennedy (atacante), Talisca (volante), Mário Henrique (lateral-esquerdo) e Felipe Kauan (zagueiro, renovação)

*Demais clubes do Candangão, Canaã, Capital, Gama, Paranoá, Real Brasília, Samambaia, Sobradinho e Taguatinga ainda não anunciaram reforços oficialmente

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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