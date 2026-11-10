Campeonato Equatoriano, em 2027, terá jogo disputado na Espanha

Detalhes como data, adversários e local ainda serão definidos - (crédito: Foto: Divulgação/LIGAPRO)

O futebol do Equador viverá um momento histórico em 2027. Isso porque, através das redes sociais, a organizadora do Campeonato Equatoriano informou que tem um acordo com LaLiga para a disputa de uma partida na Espanha na edição do ano que vem.

No perfil oficial da competição, a LigaPro apontou que detalhes relacionados a data, adversários e demais questões logísticas ainda serão discutidas em maiores detalhes. Entretanto, antecipou que tal compromisso deve ocorrer por volta do meio de 2027. Mais precisamente, "entre os meses de maio, junho e julho".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Dentre as cidades espanholas disponíveis para abrigar o evento, Madri larga na frente como a grande favorita. Porém, com a nova ressalva do comunicado de que tal decisão dependerá, também, "da coordenação do calendário esportivo".

Fato é que, desde já, a LigaPro quer estabelecer um canal de comunicação entre o Ministério de Relações Exteriores e Mobilidade Humana da nação sul-americana com a embaixada do país na Espanha. Isso porque a ideia visa que o evento represente "uma festa de integração e orgulho nacional".

Apesar do caráter festivo desejado pela LigaPro, o aspecto de influência econômica e de projeção não foi ignorado pela entidade. Algo que, inclusive, esteve presente de maneira clara no encerramento da nota oficial:

"Com essa iniciativa, a LigaPro busca fortalecer a projeção internacional do campeonato e oferecer aos equatorianos na Espanha a oportunidade de viver de perto a paixão de seu futebol."