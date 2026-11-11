Futuro do Candangão terá debate sobre rebaixamento e uso de sub-23

FFDF reuniu os 10 clubes da primeira divisão para deliberar detalhes da próxima edição da competição local - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Conselho Arbitral do Campeonato Candango de 2027 terminou, na terça-feira (10/11), com poucas divergências sobre a próxima edição, mas abriu espaço para discussões capazes de modificar a estrutura do futebol do Distrito Federal nos próximos anos. Entre os temas apresentados pelos clubes, dois chamaram atenção: a obrigatoriedade de relacionar pelo menos cinco jogadores sub-23 entre os 23 disponíveis por partida e a redução do número de rebaixados da primeira divisão, de dois para apenas um. As propostas partiram do presidente do Capital, Godofredo Gonçalves, com a intenção inicial de implementar as mudanças já na próxima temporada.

A reunião, porém, não terminou com alterações no regulamento. Depois de ponderações de equipes como Brasiliense e Gama, além de votação geral, os participantes concordaram em levar os assuntos a uma assembleia futura, com a presença dos demais clubes filiados à Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF). A avaliação predominante foi de que mudanças dessa dimensão exigem planejamento e uma discussão mais ampla, especialmente diante dos impactos sobre a montagem dos elencos e a organização das competições locais.

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"O futebol do Distrito Federal precisa discutir temas realmente que vão ser impactantes no nosso crescimento e na nossa estruturação. Abrimos o debate para todos os participantes da nossa federação tomarem decisões que vão valorizar o futebol local", explicou Godofredo, ao Correio. A proposta do dirigente tricolor, portanto, não se limita a ajustes pontuais no regulamento: coloca em pauta caminhos para ampliar o espaço dos jovens e repensar a configuração da elite regional.

Espaço para os jovens

A obrigatoriedade de relacionar cinco atletas sub-23 encontrou abertura no Brasiliense. Representante do clube no encontro, Luiza Estevão demonstrou receptividade à ideia, especialmente diante da retomada recente e com sucesso esportivo do trabalho de base do Jacaré, atual campeão candango sub-20. A dirigente, no entanto, ponderou sobre o momento escolhido para uma eventual implementação. Com os elencos de 2027 já em processo de montagem, adotar a exigência imediatamente poderia prejudicar o planejamento das equipes, obrigadas a reorganizar as contratações e reservar vagas para jogadores da categoria.

O presidente do Gama, Wendel Lopes, apresentou uma preocupação semelhante. O dirigente alviverde chamou atenção para a dificuldade de abrir mão de profissionais mais experientes em partidas decisivas, como os confrontos das semifinais. Em uma disputa eliminatória, a composição da relação precisa acompanhar as necessidades técnicas de cada equipe, e uma reserva obrigatória de vagas para atletas sub-23 poderia reduzir as alternativas disponíveis aos treinadores. O debate, assim, passa tanto pelo incentivo à formação quanto pela maneira de conciliar a presença dos jovens com a competitividade dos elencos.

A avaliação de Gildo Vianna, presidente do Sobradinho, também apontou para a necessidade de preparar o terreno antes de qualquer mudança. "Acreditamos que toda mudança tem que ter um planejamento, um projeto. É possível avançar com o regulamento, mas precisa ser para o futuro", destacou. A declaração resume o encaminhamento dado aos dois temas: manter a discussão aberta, mas evitar uma alteração de última hora em um cenário no qual os clubes já trabalham na formação dos grupos para a próxima temporada.

Debate sobre a elite

A discussão sobre o rebaixamento também levou os dirigentes a olhar além do regulamento de 2027. Ari de Almeida, presidente do Ceilândia, defendeu a inclusão de outro ponto nas conversas futuras: a possibilidade de reduzir a primeira divisão dos atuais 10 participantes para oito. A ideia amplia o alcance do debate iniciado por Godofredo, pois relaciona a quantidade de clubes na elite ao número de vagas disponíveis para acesso e descenso.

Ari também avaliou positivamente a abertura de espaço para propostas estruturais durante o encontro. "O Arbitral foi positivo e abriu dois novos temas que a gente não discutia. Mesmo não passando, são debates que engrandecem a reunião", complementou o mandatário alvinegro. A eventual redução da elite, contudo, exige uma análise conjunta das divisões, sobretudo para evitar que uma mudança no número de participantes produza dificuldades para os clubes interessados em disputar o futebol profissional.

Presidente da FFDF, Daniel Vasconcelos lembrou justamente a oscilação no número de equipes da Segundinha. Em 2026, a divisão de acesso contou com apenas sete participantes, cenário considerado esvaziado. Para 2027, a expectativa pode ser bastante diferente: a competição tem possibilidade de reunir até 16 clubes, desde que os interessados demonstrem disposição para entrar na disputa. A variação entre as duas temporadas reforça a necessidade de observar a capacidade de participação dos times antes de definir um novo desenho para o campeonato.

Decisão fica para depois

Por enquanto, nenhuma das propostas altera o regulamento do Campeonato Candango. O acordo construído no Arbitral prevê a retomada dos assuntos em uma assembleia com os demais filiados à Federação, etapa na qual os clubes poderão aprofundar os argumentos e avaliar os possíveis efeitos de cada medida. A discussão sobre os sub-23 envolve formação de atletas e planejamento esportivo; a revisão do rebaixamento e do tamanho da elite passa pela organização de todo o sistema de competições.

A intenção de colocar os temas em debate, sem impor mudanças imediatas, deixa uma agenda aberta para o futebol local. A definição sobre quantos clubes devem permanecer na primeira divisão e qual espaço os jovens terão nas relações de jogo dependerá de um entendimento mais amplo entre os filiados. O Arbitral de 2027, assim, não promoveu as alterações, mas colocou em movimento discussões capazes de influenciar o futuro do Campeonato Candango.