Flamengo é multado pela Conmebol por frase sobre bets e sinalizadores

Camisa do Flamengo com os dizeres que protestam contra a proibição das bets - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A eliminação traumática da Copa Libertadores segue rendendo prejuízos financeiros aos cofres da Gávea. A Conmebol aplicou quatro multas disciplinares contra o Flamengo por infrações cometidas no duelo decisivo diante do Estudiantes, realizado no Maracanã. Ao todo, as penalidades financeiras somam 36 mil dólares, montante equivalente a R$ 201 mil na cotação atual, valor que a entidade descontará diretamente das cotas de transmissão e patrocínios do torneio continental.

A punição mais emblemática atingiu a exibição da mensagem "proibir não é proteger", estampada no espaço máster do uniforme rubro-negro desde as restrições governamentais impostas às casas de apostas. A entidade máxima do futebol sul-americano aplicou multa de 8 mil dólares (R$ 44,6 mil) por violação ao artigo 5.8.3 do regulamento disciplinar, que veda qualquer manifestação de cunho político ou institucional em equipamentos de jogo.

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Bombas e sinalizadores aumentam prejuízo do Flamengo

O comportamento das arquibancadas também pesou diretamente na sentença emitida pelo tribunal da Conmebol. O acendimento de sinalizadores e a detonação de bombas geraram a sanção mais pesada da noite, fixada em 15 mil dólares (R$ 83,7 mil). Para piorar a conta, torcedores arremessaram objetos no gramado, gerando mais 5 mil dólares (R$ 27,9 mil) de punição.

A quarta penalidade atingiu o descumprimento dos protocolos operacionais de imprensa estabelecidos no Manual de Clubes de 2026. A diretoria do Flamengo foi multada em 8 mil dólares (R$ 44,6 mil) por problemas na condução das entrevistas pós-jogo. Além disso, recebeu uma advertência formal pelo uso inadequado de coletes pelos reservas. Com isso, a dolorosa queda nos pênaltis diante do time argentino encerra o ciclo internacional do Rubro-Negro com saldo negativo também na esfera administrativa.



