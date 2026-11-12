Marlon e Andrey: amizade de infância ganha novo capítulo na Seleção

Marlon e Andrey começaram juntos na base do Vasco. Moravam no mesmo quarto e foram convocados sistematicamente para as seleções de base. Também defenderam a equipe principal do Cruz-Maltino e muito queridos pelos torcedores. O destino fez com que os apoiadores se afastassem profissionalmente. Em 2023 Andrey foi para o Chelsea. Foi emprestado para o Vasco e depois Nottingham e Strasbourg. Nesta temporada está no Manchester United. Marlon, por sua vez, se transferiu para a Ucrânia em 2024, onde passou a defender o Shakhtar Donetsk. Está lá até hoje.

Mas os dois sempre mantiveram contato, mesmo à distância, e se encontravam ocasionalmente no Rio de Janeiro, durante as férias. Agora, voltam a se encontrar, desta vez na Seleção Brasileira principal, já que foram convocados por Ancelotti para os jogos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17.

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Andrey para Marlon em 2022: "Estaremos juntos na Seleção principal"

"Moramos e crescemos juntos desde a base e sempre tivemos uma parceria. Estou feliz por estar com ele. Quando olhamos para trás, vemos como o futebol muda rapidamente. Em 2022, viralizou um vídeo nosso cantando uma música juntos, e eu dando uma entrevista dizendo que, depois das Seleções de base, estaríamos juntos na Seleção principal. Quatro anos depois, estamos aqui, ao lado de um companheiro de vida, de um amigo. Essas coisas ficam marcadas na memória e no coração", disse Andrey, completando:

"Na última convocação, ele me mandou uma mensagem e eu disse a ele que se preparasse pois na próxima estaria na lista. Estou muito feliz por isso ter acontecido!"

Marlon Gomes e a sua amizade com Andrey

Marlon concedeu sua coletiva logo depois do companheiro e lembrou todo o carinho que um nutre pelo outro. O jogador também citou a tristeza que sentiu ao não ver Andrey na lista de convocados para a última Copa do Mundo, já que o amigo vinha sendo chamado sistematicamente, mas acabou ficando de fora da lista final. Marlon também recordou a mensagem de apoio que enviou ao companheiro.

Além disso, aproveitou para contar uma história da época em que os dois, ainda meninos, moravam no alojamento do Vasco, em São Januário, localizado embaixo das arquibancadas.

"Todos morávamos no alojamento e tínhamos nossos alarmes para acordar, treinar e ir à escola. O único que não acordava era o Andrey. E eu, todos os dias, ia até lá mexer com ele para que se levantasse. Teve um dia em que o Andrey acordou mais cedo, e eu nem me toquei de verificar se ele ainda estava dormindo. À noite, na hora do jantar, o Andrey me viu e veio perguntar: ‘Hoje você não veio me acordar‘. Eu disse: ‘Você estava muito ferrado no sono, deixei você dormindo‘. O Andrey me respondeu: ‘Você é um mentiroso! Eu fui tomar um açaí na Barreira do Vasco, rapaz!‘", contou Marlon, rindo e olhando para o lado onde estava Andrey, que acompanhava o fim da coletiva do companheiro.

Expectativa por escalação de Ancelotti

Agora, resta saber se os dois estarão juntos em campo, como nos tempos de Sub-17, Sub-20 e Vasco. Andrey, que soma várias convocações para a Seleção, normalmente atua como primeiro volante, mas também joga muito bem como segundo volante. Marlon, novato na Seleção Brasileira principal, é exatamente um segundo volante, mas pode atuar tanto como primeiro volante quanto um pouco mais à frente.

Resta esperar para saber se Ancelotti colocará ou não os dois ex-vascaínos lado a lado.