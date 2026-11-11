Inter vira sobre Flamengo na ida da final da Copa do Brasil Feminina

Uma noite quente na Ilha do Governador reservou uma reviravolta digna de decisão histórica nesta quarta-feira (11). No estádio Luso-Brasileiro, o Flamengo chegou a abrir o placar logo nos minutos iniciais do confronto de ida da final da Copa do Brasil Feminina, mas viu o Internacional crescer de produção após o intervalo para construir uma vitória contundente por 3 a 1. Dessa forma, a equipe gaúcha larga com vantagem expressiva antes do duelo decisivo diante de sua torcida.
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Domínio rubro-negro e bola no travessão na etapa inicial
Inicialmente, as donas da casa impuseram um ritmo frenético desde o apito inicial e balançaram as redes logo aos quatro minutos. Após uma disputa na entrada da área com a zagueira Sorriso, a volante Letícia Oliveira levou a melhor na sobra e acertou um chute firme para inaugurar o marcador. Além disso, o time carioca seguiu perigoso nas investidas de Jucinara e Cristiane, exigindo boas intervenções da goleira Gabi Barbieri.
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Por outro lado, as visitantes tentaram equilibrar as ações apostando na velocidade pelos lados do campo com Valéria Cantuário e Aninha. A melhor oportunidade de empate veio aos 24 minutos, quando Sole Jaimes recebeu cruzamento pela esquerda, tentou um toque de categoria por cobertura e carimbou o travessão. Contudo, a defesa mandante sustentou a vantagem mínima até a descida para os vestiários.
Internacional avassalador garante a virada no segundo tempo
Na volta do intervalo, o cenário da partida mudou completamente antes mesmo que a defesa carioca pudesse se ajustar. Logo aos dois minutos, Sole Jaimes descolou um lançamento preciso do círculo central e deixou Valéria Cantuário em velocidade. Com muita frieza, a atacante driblou a goleira Vivi e empurrou para o gol vazio, deixando tudo igual.
Em seguida, o empate relâmpago desestabilizou a marcação adversária e abriu caminho para o domínio completo do Internacional. Aos 22 minutos, Júlia Bianchi cobrou escanteio com precisão e a zagueira Débora aproveitou o bate-rebate na área para testar firme para o fundo das redes. Por fim, aos 35 minutos, Sole Jaimes recebeu na entrada da área e finalizou sem chances para fechar o placar após confirmação do VAR. Portanto, o time gaúcho pode perder por até um gol de diferença no próximo domingo (15), às 16h, no Beira-Rio, para conquistar o troféu inédito.
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