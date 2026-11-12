Veja os melhores jogadores do Flamengo no BR-2026

Samuel Lino despontou como o principal jogador do Flamengo no Brasileirão. Com 12 gols e nove assistências, o ponta esquerda voltou à Seleção Brasileira e passa a ser "namorado" por clubes europeus. Mas, é claro, há outros jogadores que se destacam na atual edição, com o Rubro-Negro liderando rumo ao bicampeonato consecutivo – o décimo no geral.
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Assim, o Jogada10 buscou os melhores nomes da atual campanha do Fla. Além de Samuel Lino, afinal, quem mais se destaca quando o assunto é Brasileirão? Confira nos números retirados do "Sofascore" e compare os nomes.
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Os melhores do Flamengo no Brasileirão
Como citado, Samuel Lino é o melhor jogador do Flamengo no Brasileirão 2026. Não só isso: não há nenhum outro jogador com nota maior que a do camisa 16 entre todos da competição que realizaram pelo menos metade das partidas. Assim, ele levanta pontuação de 7,38 em suas 33 aparições até aqui, sendo o grande craque do torneio na atual temporada. Um número que ajuda a demonstrar a superioridade do Rubro-Negro na competição é a quantidade de jogadores no Top-15: cinco.
O próximo jogador do Fla nesta tabela é Léo Ortiz, que surge em sétimo, com 7,25. Danilo (Botafogo), Tiago Volpi (Red Bull Bragantino), Matheus Pereira (Cruzeiro), Ronaldo (Bahia) e Weverton (Grêmio) são os atletas que aparecem entre Lino e Ortiz, aliás. Mas ainda há no top-10 outros dois jogadores do Flamengo. Enquanto Lucas Esquivel (Athletico) surge em oitavo, também com 7,25, Léo Pereira (nono) e Lucas Paquetá fecham a lista dos dez primeiros, com 7,24 e 7,23 respectivamente.
O volante Jorginho, então, vem em 14º, com 7,2 de média. Em 23º aparece Jorge Carrascal, autor de sete gols e nove assistências no Brasileirão. O próximo na lista está em 56º: Rossi, com nota de 7,03 em média. Ainda há outros dois atletas que surgem com nota acima de 6,99. Primeiro, de Arrascaeta (7,01), o 60º melhor neste quesito segundo o site pesquisado. Por fim, Pedro, artilheiro do Mengo, com 20 gols, também com 7,01, em 62º.
Melhores jogadores do Flamengo em notas
Erick Pulgar (71º) – 6,99
Pedro (62º) – 7,01
de Arrascaeta (60º) – 7,01
Rossi (56º) – 7,03
Carrascal (23º) – 7,15
Jorginho (14º) – 7,20
Lucas Paquetá (10º) – 7,23
Léo Pereira (9º) – 7,24
Léo Ortiz (7º) – 7,25
*Retiradas do site "Sofascore". Só entraram jogadores com pelo menos 50% dos jogos da competição.