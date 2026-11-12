Entenda a situação do Vasco no mercado na busca por um goleiro

O Vasco está no mercado em busca de mais um goleiro. No entanto, a ideia não é contratar um titular absoluto e sim um do nível de Leo Jardim que é o dono da meta desde 2023.

A direção entende que o arqueiro – apesar de bem avaliado – necessita de uma sombra até para um eventual revezamento. Atualmente, o reserva imediato é Fuzaro, mas ele não convenceu e tem vínculo até o final do ano.

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Léo Jardim é um dos líderes do elenco do Cruz-Maltino e tem moral dentro do vestiário. O próprio técnico Pedro Emanuel já deixou claro que o camisa 1 é absoluto na posição. Nos bastidores, a direção entende que ele perdeu um pouco a confiança, mas ano que vem pode reconquistar.

Por isso, a contratação de um novo jogador do mesmo nível pode dar um incentivo maior para Léo Jardim. Diversos nomes foram mapeados pela diretoria, mas nenhuma proposta foi oficializada.

Enquanto isso, o Vasco entra em campo no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, diante da Chapecoense, em jogo atrasado pela 21ª rodada da Série A do Brasileiro.