Sem Murilo, Bruno Fuchs deve ganhar espaço em reta decisiva do Palmeiras

Bruno Fuchs deve ser o substituto de Murilo nas próximas rodadas do Brasileirão - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Além dos possíveis desfalques por causa da Data Fifa, o Palmeiras ganhou mais uma dor de cabeça para o jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Afinal, Murilo tem uma lesão na coxa esquerda e tende a desfalcar a equipe no duelo decisivo do próximo dia 18. Bruno Fuchs é o substituto natural e deve ganhar uma nova oportunidade como titular.

O camisa 26 passou por exames na reapresentação do elenco, na quarta-feira (11), e iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Inicialmente, o clube paulista não estabeleceu um prazo para sua recuperação, mas a tendência é que ele fique fora dos próximos compromissos pelo Brasileirão, diante da Raposa e no duelo decisivo contra o Flamengo, segundo o portal Espn.

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Antes da viagem para Montevidéu, capital do Uruguai, para a final da Libertadores, o Verdão ainda enfrenta a Chapecoense, fora de casa, no dia 24, às 18h (de Brasília). O clube trabalha com otimismo para contar com Murilo na decisão continental.

Oportunidade de ouro

Fuchs, por sua vez, entrou justamente no lugar de Murilo aos 38? do segundo tempo do confronto com o Vasco, em São Januário, pela Copa do Brasil. Com o controle de minutagem gerido pela comissão técnica de Abel Ferreira, o jogador foi titular, recentemente, na goleada por 6 a 1 sobre o Remo e nos triunfos sobre Red Bull Bragantino e Athletico.

Na temporada, o defensor de 27 anos soma 21 partidas, sendo 12 pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, acumula 1.474 minutos em campo, assim como tem o maior índice de vitórias do elenco, com 71%. Apesar de não ter gols ou assistências, o jogador tem dado conta do recado nas vezes em que é acionado.

Assim, a sequência decisiva representa uma oportunidade para o zagueiro mostrar que pode novamente corresponder. Ainda mais em um momento de maior pressão e em jogos que podem definir o futuro do time no Campeonato Brasileiro.

Momento decisivo da temporada

A mudança ganha importância pelo momento em que vive o Palmeiras na temporada. A partir da próxima semana, os comandados de Abel Ferreira terão uma verdadeira maratona, com jogos decisivos e finais pelo caminho. Três dias depois do duelo com a Raposa, a equipe recebe o Flamengo no jogo que pode definir o Brasileirão ou embolar de vez, restando poucas rodadas para o fim.

Com Murilo em recuperação e um calendário apertado, o treinador terá que administrar as opções disponíveis para manter a consistência defensiva na reta final do Brasileirão. Da mesma forma que na Libertadores, o time também está na final da Copa do Brasil, que ocorre dia 6 de dezembro, diante do Grêmio, em Brasília.