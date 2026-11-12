Bidu e zagueiro superam trio GYM e expõem crise ofensiva do Corinthians

A inoperância ofensiva é a principal responsável pela situação crítica que o Corinthians vive no Campeonato Brasileiro. Com 36 gols marcados, o clube tem o terceiro pior ataque da competição, acima apenas do Vitória (35) e da lanterna Chapecoense (33). Esse tíbio poder de fogo acaba por empalidecer os bons números defensivos. Afinal, a equipe é a sétima menos vazada da competição, com 42 gols sofridos, ao lado de Fluminense e Internacional. Os dados refletem a pior temporada do badalado trio GYM, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, que balançou as redes menos vezes no ano que a soma dos defensores Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

Somados, os três principais jogadores do elenco têm 13 gols no ano, um a menos que os 14 marcados juntos pelo lateral esquerdo e o zagueiro. No Brasileirão, Bidu e Gustavo Henrique acumulam nove gols contra oito do trio GYM. O lateral é o artilheiro da equipe na competição, com cinco bolas na rede, um a mais que o camisa 9, que foi o goleador máximo da equipe nas últimas temporadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Essa inversão da lógica dos números tem impacto direto na tabela, onde o Corinthians abre a zona do rebaixamento a quatro rodadas do fim. Em um ano marcado por lesões, suspensões e uma novela contratual, os três principais jogadores chegam às semanas finais em baixa em meio à situação calamitosa do clube, que está sob o risco de sofrer uma intervenção judicial.

Nos anos anteriores, trio evitou rebaixamento e deu títulos

O número de gols do trio GYM desabou em 2026 na comparação com as duas últimas temporadas. Em 2024, eles somaram 51 gols (31 de Yuri Alberto, 13 de Garro e sete de Memphis). Já no ano passado, a soma foi de 33 gols (19 de Yuri Alberto, 12 de Depay e dois de Garro). Nas duas temporadas em que brilharam, eles foram os principais responsáveis por uma arrancada histórica e por encerrar o jejum de títulos do clube.

Em 2024, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro com nove vitórias consecutivas, igualando recorde de Internacional (2020) e Atlético-MG (2021) na era dos pontos corridos. Ademais, foi a maior série do clube na história da competição. Sob o comando do argentino Ramón Díaz, a equipe deixou a briga contra o rebaixamento e conquistou vaga na fase preliminar da Libertadores. A reação avassaladora coincidiu com a chegada de Memphis Depay e o ano mais goleador de Yuri Alberto e Rodrigo Garro envergando a camisa alvinegra.

No ano passado, a primeira temporada completa do Corinthians com o trio foi a mais gloriosa da década. O clube conquistou os títulos do Campeonato Paulista, com Díaz, e a Copa do Brasil, com Dorival Júnior, dando fim a um jejum de quase seis anos sem taças. No início de 2026, a toada prometia se manter, com o Timão levantando o troféu da Supercopa do Brasil ao vencer o Flamengo por 2 a 0, mas os meses seguintes foram frustrantes.

Lesões e controvérsias cercaram trajetória do trio em 2026

O Corinthians voltará a jogar apenas em 18 de novembro, contra o Botafogo, na Neo Química. Nessa partida, pela 35ª rodada, o técnico Seedorf só deve contar com um integrante do trio, Memphis Depay, justamente o mais questionado pela torcida. Yuri Alberto irá cumprir suspensão pelo cartão vermelho que levou contra o São Paulo, jogo em que Rodrigo Garro sofreu problema no joelho direito.

Desde que chegou ao Corinthians, este é o ano em que Yuri Alberto mais vezes foi baixa. O jogador soma 38 partidas disputadas, bem abaixo dos números de 2023 (63), 2024 (57) e 2025 (54). O principal motivo para essa frequência menor em campo é físico. Em fevereiro ele teve uma lesão muscular que o deixou cerca de um mês longe dos gramados. No fim de julho, problema similar o afastou por dois meses. Além disso, em maio, após jogo pela Copa do Brasil, o camisa 9 chegou a expressar desejo de sair do clube por novos objetivos, o que gerou críticas de torcedores nas redes sociais.

Memphis Depay, por sua vez, tem o pior ano de sua carreira. Com apenas um gol pelo Corinthians e desempenho sofrível pela Holanda na Copa do Brasil, o atacante conviveu com lesões e uma renovação contratual tumultuada, que teve reviravolta após protestos da torcida. Porém, após estender o vínculo fez dez jogos, nenhum gol e deu apenas uma assistência. Para piorar, perdeu um pênalti no último lance na eliminação na Libertadores, para o Estudiantes, em Itaquera. Em seguida, viu torcedores organizados pedirem que a diretoria o afastasse.

Seedorf tenta recuperar Depay em meio à crise financeira e institucional

O técnico Clarence Seedorf tem agora seu maior tempo de treinos à frente do Corinthians. Assim, uma das prioridades do holandês é recuperar o compatriota Memphis Depay. Em especial pela suspensão de dois jogos de Yuri Alberto e a lesão de Rodrigo Garro. Assim, o camisa 10 torna-se essencial para escapar do rebaixamento. O Corinthians é o 17º colocado com 37 pontos e tem o objetivo de fazer oito dos 16 restantes (duas vitórias e dois empates) para seguir na elite em 2027.

Outra missão de Seedorf é não permitir que a crise financeira e institucional do Corinthians afete o desempenho dos atletas. O clube deve três meses de direitos de imagem aos atletas, além de premiações. Após a goleada para o Palmeiras, em 11 de outubro, o zagueiro Gabriel Paulista chegou a fazer um desabafo emocionado sobre a situação e como ela afeta os jovens. Ademais, o clube, que tem dívida estimada em quase R$ 3 bilhões, corre o risco de sofrer intervenção judicial a pedido do MP às vésperas de eleição presidencial. É nesse contexto turbulento, e com os principais jogadores em mau momento, que o treinador tem a missão de salvar o Timão.