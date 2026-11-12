Decisão da Libertadores deve ser último jogo profissional de Fernando Muslera

O Estudiantes passa por uma sequência de duelos decisivos na reta final da temporada 2026. E o de maior peso (a decisão da Libertadores, contra o Palmeiras, em 28 de novembro) deve marcar o último capítulo do arqueiro Fernando Muslera como atleta profissional.

A principío, a informação foi dada pelo jornalista Diego Muñoz durante a programação da rádio uruguaia El Espectador. E, através das redes sociais, quem tratou de ratificar foi outro jornalista que também trabalha no veículo em questão, Diego Domínguez.

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"A última dança. Fernando Muslera (40 anos) decidiu se aposentar do futebol profissional. O fará depois da final da Libertadores entre Estudiantes e Palmeiras. Sua despedida será no Centenario, onde colocará fim a uma trajetória de 22 anos", detalhou Domínguez em sua publicação.

Contexto especial

Quis o destino que, além do encerramento ocorrer em estádio que Muslera conhece tão bem por suas partidas entre Montevideo Wanderers, Nacional e seleção do Uruguai, houvesse uma espécie de mistura de duas nações que fazem parte, também, de sua história pessoal.

Isso porque, apesar da indissociável carreira atrelada ao futebol uruguaio, o goleiro vive a "redenção" em 2026 por um clube da Argentina. País esse onde nasceu, em 16 de junho de 1986, na cidade de Buenos Aires. A situação se deu porque os pais de Fernando, apesar de nascidos no Uruguai, estavam do outro lado do Rio da Prata a trabalho. Não por acaso, os três viveram por apenas oito meses após o nascimento de Muslera na capital da Argentina antes de voltarem para território uruguaio.

Fato é que, antes do jogo decisivo pelo título da Libertadores, Fernando Muslera e o Estudiantes tem, pelo menos, mais uma final para disputar. Nesta quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), a representação de La Plata decide a Supercopa Argentina contra o Independiente Rivadavia em partida único. O palco da decisão será o estádio Julio César Villagra, em Córdoba, região central do país.